Taxistas llegarán en una caravana "anti-aplicaciones" al Centro y anticipan importantes demoras en el tránsito

Los trabajadores del volante se concentran en la zona de Tirasso y Acceso Este, y tienen previsto movilizarse en caravana hacia el Nudo Vial de Costanera y luego hasta Casa de Gobierno, donde realizarán el acto principal de protesta.

Protesta de taxistas y remises en Mendoza

Protesta de taxistas y remises en Mendoza

La mañana de este martes se presenta complicada en los principales accesos a la Ciudad de Mendoza debido a una manifestación de taxistas que reclaman por lo que consideran una “competencia desleal” frente a las aplicaciones de transporte como Uber, Cabify y Maxim.

Desde muy temprano, los trabajadores del volante se concentran en la zona de Tirasso y Acceso Este, y tienen previsto movilizarse en caravana hacia el Nudo Vial de Costanera y luego hasta Casa de Gobierno, donde realizarán el acto principal de protesta.

Según indicaron los organizadores, el reclamo apunta a que las aplicaciones operan con ventajas impositivas y de control, lo que —aseguran— afecta directamente al trabajo de los taxistas tradicionales. “Competimos en desigualdad de condiciones, ellos no cumplen los mismos requisitos ni tienen los mismos costos”, expresaron algunos manifestantes.

Aunque los conductores aclararon que no cortarán totalmente el tránsito, la caravana provocará demoras significativas en la circulación durante la mañana, sobre todo en los accesos por Acceso Este, Costanera, y en el ingreso al microcentro mendocino.

Desde la Policía de Mendoza y Preventores de Capital se dispuso un amplio operativo de tránsito y seguridad para acompañar la movilización y evitar incidentes.

