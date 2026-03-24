María José Correas Avena es mendocina, tiene 17 años y estudia en el Colegio ICEI . Asiste al quinto A y, en abril, será una de las cinco jóvenes argentinas que representará al país en una competencia internacional de debate que tendrá lugar en la prestigiosa Universidad de Harvard (Estados Unidos) .

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"Jochi", como le llaman sus familiares, amigos y seres querido a esta adolescente prodigio, quedó seleccionada entre 350 estudiantes de Argentina . Ella, mendocina, y cuatro adolescentes más (todas de Buenos Aires) integrarán el Equipo Nacional de Debate que entre el 3 y el 6 de abril representará al país en el Harvard College World Schools Invitational 2026 , una de las competencias internacionales más exigentes del circuito académico.

" Me encanta debatir . Creo que debate es lo más completo del mundo, porque incluye oratoria, intercambio, aprender a escuchar . Y e obliga a a estar al tanto de todo, siguiendo las noticias de actualidad ", describe Jochi a Los Andes a días de viajar a Estados Unidos.

Talento mendocino en Harvard: tiene 17 años y representará a Argentina en una competencia de debate

"Creo que el debate nos sirve muchos a los jóvenes , sobre todo en Argentina , donde siempre hay algo para debatir", agrega.

María José es parte de la Asociación de Debate Argentino (ADA) desde que comenzó el secundario, por lo que ya lleva cinco años (y contando...) participando de estos certámenes. Jochi disfruta de participar de estos encuentros a nivel regional o nacional -se hacen presencial o de forma remota -, mientras que, por calendario, la ADA organiza dos encuentros de debates al año (uno en inglés y otro en español ).

En julio del año pasado hubo un Mundial de Debate (en Kenia) y la adolescente mendocina llegó hasta la instancia de preselección, aunque no quedó entre los elegidos y las elegidas para viajar a esta cita. Pero pudo participar de los entrenamientos y vivir toda la previa.

Como la vida siempre da revancha, a principios de marzo le comunicaron a ella y a las otras cuatro adolescentes de Buenos Aires que habían quedado seleccionadas para representar a Argentina en el Harvard College World Schools Invitational 2026.

"Fue muy emocionante enterarme que había quedado seleccionada, me dio mucha gratitud, porque justo es mi último año de secundario y, poder participar, me llena de orgullo", describe Jochi, quien será la única representante de lo que se conoce como "interior del país".

Jochi 4 Talento mendocino en Harvard: tiene 17 años y representará a Argentina en una competencia de debate Gentileza

La competencia internacional tendrá lugar en el campus de la Universidad de Harvard (Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos), y reunirá a jóvenes debatientes de distintos países en el formato World Schools, una de las modalidades más completas del debate competitivo.

Cómo es una "competencia de debate"

El recorrido de María José Correas Avena en el debate comenzó en primer año del secundario, dentro del propio ICEI, donde el club de debate funciona como un taller semanal orientado a la práctica de la argumentación, la oratoria y el análisis crítico de temas de actualidad. A lo largo de su trayectoria, Jochi se destacó de manera sostenida, posicionándose entre los mejores oradores de su categoría en distintas competencias.

"La modalidad en la que participo es la Debate Parlamentario, donde hay tres personas enfrentadas a otras tres. Uno puede tener que estar en el rol de proposición (a favor) o de oposición (en contra)", explica.

Pero, además, hay dos formas de debate. La primera de ellas es impromptu, que es improvisada y espontánea. La organización les dice a los participantes cuál es el tema, de que lado deben estar y tienen una hora para preparar su argumento (sin siquiera poder utilizar el teléfono para buscar sobre el tema y posibles fundamentos).

La otra forma, en tanto, incluye una mayor preparación; puesto que se les comunica con varios días de antelación cuál es el tema y cuál deberá ser su postura. Aquí hay tiempo y posibilidades de estudiar y leer en detalle sobre el asunto.

Jochi 2 Talento mendocino en Harvard: tiene 17 años y representará a Argentina en una competencia de debate Gentileza

Aunque por cada debate propiamente dicho participan tres integrantes del equipo, van rotando entre sí; por lo que las cinco terminan teniendo protagonismo. Sumado a que de la preparación participan todas.

"Tenemos que estar informados, leer noticias. Ello es crucial para saber lo que nos pasa, y para participar del debate", agrega.

De intercambio y de competencia

Si bien la competencia en Harvard tendrá lugar entre el 3 y el 6 de abril, coincide justo con el tradicional intercambio estudiantil que el Colegio ICEI mantiene desde hace años con la ciudad de Nashville y del que participará Jochi.

"Yo viajo el 30 de marzo por el intercambio y con las otras chicas me encuentro allá directamente", cuenta la mendocina.

En cuanto a las expectativas frente a la competencia, Jochi la tiene más que clara. “No voy con la expectativa de ganar, sino de representar bien a Argentina”, cuenta.

Y hasta se anima a dejarles un mensaje a otros estudiantes ávidos por el debate para participar de ADA: “Que se animen a probar. Es un espacio distinto, donde te vinculás con otros y aprendés herramientas que te sirven para todo lo que viene después”, cierra.