Susto por un tuit de la Reina de la Vendimia: denunció que intentaron secuestrar a su prima en Guaymallén

En el día de la Fiesta Nacional de la Vendimia , unos pocos usuarios alcanzaron a ver un mensaje que la Reina Nacional Mayra Tous publicó esta mañana en su cuenta de Twitter y se sintieron asustados por la grave denuncia que realizó la soberana: aseguró que su prima había sufrido un intento de secuestro en Guaymallén.

El Tuit que la Reina borró.

Los Andes se comunicó con la Soberana, quién expresó que decidió borrar el tuit por pedido de su familiar, “sigue muy afectada”, aseguró. La soberana se limitó a decir que el presunto suceso ocurrió en horas del mediodía de ayer, cuando su prima salía de un gimnasio y dos personas intentaron raptarla. Por suerte, la joven pudo escapar, según la publicación de Tous.

A su vez, Mayra destacó que no realizaron la denuncia y desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que no recibieron ninguna novedad al respecto.

Redes y propuestas laborales

A lo largo de 2020, Mayra supo sacar provecho a las redes sociales, descubriendo que por allí podía estar en contacto con el “pueblo”, algo que no había podido vivir debido a la pandemia y a las distintas restricciones que estuvieron vigentes gran parte del año.

“Desde el principio, cuando fui candidata de El Peral, empecé a usar las redes, a dar información de los distritos que no tenían candidatas. En época de Vendimia no tenía mucho tiempo para las redes, pero me ayudaban mis amigas y la gente de prensa de la Municipalidad de Tupungato”, compartió.

Poco a poco, los seguidores fueron creciendo y allí surgió el desafío. “Me dije: ‘¿para qué quiero estos seguidores si no es para educar y hacer cosas que tengan sentido?’”

Con la apertura del turismo interno comenzaron a llegar invitaciones a bodegas y a restaurantes. Eso, sumado a su interés por el turismo y las actividades que se pueden realizar en montaña, se convirtieron en el proyecto que desarrolló durante 2020.

“Dije, ‘¿por qué no mostrar a través de mis redes que todos podemos hacer esto?’. Después de tantos meses encerrados, es bueno ver que hay opciones que están accesibles para nosotros y aprovecharlas”, aseguró.

En esos contenidos, Mayra Tous deja ver su formación como periodista y comunicadora, ya que está sólo a una materia y la tesis de recibirse de licenciada en Comunicación Social. Su frescura y carisma llamaron la atención de personas de los medios, por lo que no tardaron en llegar ofertas de trabajo.

“Hubo propuestas laborales muy informales, pero nada muy serio, porque claramente ha sido un año complicado y yo estoy con esto”, reconoció. Y, si bien al comienzo se su reinado ella dejó en claro que pensaba dedicarse a lo institucional, hoy se ve tentada a incursionar en otros ámbitos que le ofrece la profesión de comunicadora.