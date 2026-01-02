Susto en plena maratón: el ganador se desplomó por un golpe de calor al cruzar la meta

Cuando se corrió la maratón, a las 8 de la mañana, en la Ciudad de Buenos Aires el termómetro marcaba 29,7 grados y la sensación térmica se ubicaba en 31,6

El atleta argentino Laureano Rosa protagonizó un momento de preocupación esta mañana al desplomarse tras ganar la maratón San Silvestre Buenos Aires, que se corrió en la Ciudad de Buenos Aires en medio de una alerta naranja por calor extremo.

Rosa completó el recorrido en 24 minutos. Sin embargo, apenas cruzó la línea de llegada, cerró los ojos y cayó al piso, por lo que fue asistido de inmediato por el personal de salud presente en el evento. Luego de recibir atención, agua fría y recuperarse, el corredor pudo relatar lo sucedido.

“Sentí que me iba a desmayar. Fue la carrera más dura de mi vida”, aseguró el atleta en diálogo con TN. En ese sentido, explicó que “había mucha humedad, mucho calor, no parecían las ocho de la mañana”, y detalló que ya venía mareado en los últimos metros.