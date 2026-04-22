22 de abril de 2026 - 15:27

Susto en el centro: evacuaron la sede de OSEP por una presunta fuga de gas

El operativo se realizó de forma preventiva este miércoles tras percibirse un fuerte olor en el edificio de Vicente Zapata y Rondeau.

Evacuaron la sede de OSEP por una presunta fuga de gas

Evacuaron la sede de OSEP por una presunta fuga de gas

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La jornada del miércoles en el centro de Mendoza se vio alterada por un operativo de emergencia en la sede central de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), ubicada en la Ciudad de Mendoza.

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Minutos después del mediodía, personal del lugar detectó olor a gas en el interior del edificio por lo que las autoridades decidieron realizar una evacuación preventiva total del inmueble ubicado en la intersección de Vicente Zapata y Rondeau.

El procedimiento, que afectó a todos los trabajadores y público que se encontraba en el lugar, se extendió mientras se realizaban las primeras verificaciones de seguridad.

Al lugar arribó una dotación del Cuartel Central de Bomberos para inspeccionar las instalaciones y descartar riesgos mayores. Sin embargo, fuentes internas del organismo llevaron tranquilidad al informar que la situación no representó un peligro real.

Según explicaron desde OSEP, el olor percibido no se debió a una fuga espontánea, sino a tareas de mantenimiento que incluyeron el cambio de un medidor, lo que provocó una liberación mínima de fluido.

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