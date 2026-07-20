20 de julio de 2026 - 07:26

Suspenden las clases presenciales en Malargüe y zonas de montaña de Mendoza por el temporal

La Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases presenciales del turno mañana de este lunes en Malargüe y sectores de alta montaña debido a las intensas nevadas y la intransitabilidad de los caminos. Las actividades continuarán de manera virtual.

La DGE suspendió las clases presenciales en Malargüe y zonas cordilleranas por las nevadas.

La DGE suspendió las clases presenciales en Malargüe y zonas cordilleranas por las nevadas.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este lunes 20 de julio se suspenden las clases presenciales del turno mañana en Malargüe y otras zonas de montaña de la provincia de Mendoza, como consecuencia del fuerte temporal de nieve y las dificultades para acceder a los establecimientos educativos.

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En qué zonas se suspendieron las clases

La medida alcanza a las escuelas de todos los niveles y modalidades ubicadas en:

  • Malargüe.
  • Zonas de montaña de Tupungato.
  • Uspallata.
  • Polvaredas.
  • Punta de Vacas.
  • Puente del Inca (departamento de Las Heras).

La decisión fue adoptada tras evaluar los registros meteorológicos que indican intensas nevadas, lluvias e intransitabilidad de los caminos, en línea con las recomendaciones emitidas por la Dirección de Defensa Civil.

Las actividades continuarán de forma virtual

Desde la DGE informaron que, en las zonas alcanzadas por la suspensión, el servicio educativo no se interrumpe, sino que se desarrollará mediante la plataforma Escuela Digital Mendoza.

De esta manera, los estudiantes deberán continuar con las actividades escolares en modalidad virtual durante el turno mañana.

Normalidad en el resto de la provincia

El organismo educativo aclaró que en el resto de Mendoza las clases se dictan con normalidad, ya que las condiciones meteorológicas permiten el funcionamiento habitual de los establecimientos escolares.

Las autoridades recomendaron a la comunidad mantenerse atenta a los canales oficiales, donde se informará cualquier modificación en función de la evolución del temporal y del estado de los caminos.

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