Suspenden las clases presenciales en Malargüe y zonas de montaña de Mendoza por el temporal

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este lunes 20 de julio se suspenden las clases presenciales del turno mañana en Malargüe y otras zonas de montaña de la provincia de Mendoza , como consecuencia del fuerte temporal de nieve y las dificultades para acceder a los establecimientos educativos.

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La medida alcanza a las escuelas de todos los niveles y modalidades ubicadas en:

La decisión fue adoptada tras evaluar los registros meteorológicos que indican intensas nevadas, lluvias e intransitabilidad de los caminos , en línea con las recomendaciones emitidas por la Dirección de Defensa Civil .

Desde la DGE informaron que, en las zonas alcanzadas por la suspensión, el servicio educativo no se interrumpe , sino que se desarrollará mediante la plataforma Escuela Digital Mendoza .

Lunes 20 de julio - Turno Mañana Debido a condiciones meteorológicas extremas, se suspenden las clases presenciales en todos los niveles y modalidades en: Malargüe Zonas altas de montaña : https://t.co/20TAllVvZP pic.twitter.com/sTJpKyeANL

De esta manera, los estudiantes deberán continuar con las actividades escolares en modalidad virtual durante el turno mañana.

Normalidad en el resto de la provincia

El organismo educativo aclaró que en el resto de Mendoza las clases se dictan con normalidad, ya que las condiciones meteorológicas permiten el funcionamiento habitual de los establecimientos escolares.

Las autoridades recomendaron a la comunidad mantenerse atenta a los canales oficiales, donde se informará cualquier modificación en función de la evolución del temporal y del estado de los caminos.