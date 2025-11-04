Superluna del Castor: cuándo se podrá ver en Argentina y qué significa

La luna será un 14% más grande y un 30% más luminosa. Un fenómeno único en noviembre.

Qué es y cuándo se podrá ver la Superluna del Castor

Este miércoles 5 de noviembre tendrá lugar un fenómeno astronómico impactante que ocurre pocas veces en el año. Se trata de la Superluna del Castor, la luna más brillante, cercana y grande del 2025.

Según información de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA en inglés), "ocurre cuando la órbita de la Luna está más cerca de la Tierra (perigeo) al mismo tiempo que hay una luna llena" y se acercará a aproximadamente 356.833 kilómetros de nuestro planeta.

Qué es la Superluna del Castor Este fenómeno ocurre únicamente cuando la luna se alinea con el punto máximo de cercanía con el planeta, lo que produce que sea más grande y brillante en comparación a otras fases lunares. Recibe este particular nombre porque le da a los castores la iluminación adecuada para trabajar de noche.

castor Los cálculos de la NASA indican que será un 14% más grande y un 30% más luminoso respecto de la luna llena más lejana del año, pero normalmente es imperceptible para el ojo humano sin una comparación.

Se viene la "superluna de nieve": cuándo y cómo se verá este evento astronómico Se viene la "superluna de nieve": cuándo y cómo se verá este evento astronómico La gigante luna también recibe el nombre de Luna del Cazador por ser la siguiente a la Luna de Cosecha, que cada tres años cae en octubre y marca el final de la temporada agrícola y el comienzo del periodo de caza, gracias a la luz que proporciona el cual favorecía el trabajo de los cazadores en la antigüedad.

Cuándo ver la Superluna del Castor 2025 La superluna será visible en todo el mundo y en Argentina se podrá apreciar en su máxima expresión esta tarde-noche del 5 de noviembre, cuando la luna llena alcance su máximo brillo cerca del perigeo. Para ver la luna, no se necesita de telescopio ni equipo especial. National Geographic recomienda buscar espacios alejados de la contaminación lumínica, con espacios oscuros y despejados para poder ver al detalle la luna gigante. image.png La Luna llena de junio 2025 se produce el mipercoles 11 de junio. Calendario lunar de noviembre de 2025 Miércoles 5 de noviembre: Luna llena (Superluna de Castor).

Miércoles 12 de noviembre: cuarto menguante.

Jueves 20 de noviembre: Luna nueva.

Viernes 28 de noviembre: cuarto creciente.