Sumate a la Maratón Animal Ciudad de Mendoza 2022

Llega la Maratón Animal Ciudad de Mendoza 2022, una propuesta no competitiva de la Capital que busca incorporar el reconocimiento a distintos derechos de los animales con una caminata y stands de concientización.

La misma se realizará el sábado 30 de abril, a las 10, en el Parque Central, donde además habrá importantes sorteos y deporte al aire libre. El cupo para participar es de 1500 personas con sus animales de compañía, por lo que quienes quieran asistir deberán inscribirse previamente en este enlace.

La maratón tiene un costo de $1000 pesos e incluye kit de participación; móvil veterinario para consultas, vacunaciones y desparasitaciones el día del encuentro; boxes de hidratación y participación en los sorteos. La idea de la maratón, si bien se vincula con experiencias anteriores, propone un cambio de paradigma sobre la forma en que nombramos y nos relacionamos con el perro o gato, dejando atrás el término de mascota para avanzar con el término “animales de compañía”.

Esta perspectiva vendrá acompañada de la promoción del cuidado responsable de animales no humanos considerados como sujetos de derecho con stands de adopción responsable, el cuidado y buen trato de los animales de compañía y la participación de organizaciones como Payaguau, Vinculant, Veterinarios Canábicos Argentinos, Polinizar.org y PEMPA.

Recorrido y distancia

En esta edición, el circuito de la maratón será de 3.1 km. El recorrido comenzará en Av. Mitre hacia el sur, hasta calle Vendimiadores, continuando hacia el oeste hasta calle El Parral. Luego se seguirá por Perú hacia el norte hasta Hudson, desde donde se dirigirán hacia Av. Mitre por el este y luego hacia el sur, con vuelta al punto de partida.

Entrega de kits

El viernes 29 de abril, de 12 a 18, y el sábado 30, de 9 a 10, quienes participen del evento podrán retirar los kits en la sala 3 de la Nave Cultural. Para poder sacarlos, deberán presentar DNI, deslinde de responsabilidad firmado y comprobante de pago.

Boxes de hidratación

Los animales de compañía tendrán disponible en la largada, a mitad de camino y al final del recorrido bateas con agua para que puedan hidratarse.

Reglamento

Serán requisitos excluyentes de la Maratón Animal 2022 el uso de collar y correa en animales de compañía y de bozal y pechera en perros potencialmente peligrosos; que los animales estén en optimas condiciones físicas para participar; ser mayor de 18 años y estar acostumbrados a realizar actividades juntos; que el animal esté habituado a estar rodeado por otros animales y personas; que no estén en celo; que las hembras no estén preñadas ni hayan parido dos meses antes del evento y que el animal no sea menor de 6 meses ni mayor de 10 años.

Además, se recomienda visitar al veterinario antes de la maratón, para que determine si el animal está en condiciones óptimas.

Descargá el reglamento completo aquí.