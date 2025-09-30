30 de septiembre de 2025 - 20:51

Sube la temperatura, pero con nubosidad este miércoles en Mendoza: de cuánto será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 9°C para mañana en Mendoza. El jueves, el tiempo se mantendrá, pero el viernes se esperan mejoras.

El pronóstico para este miércoles en Mendoza.

El pronóstico para este miércoles en Mendoza.

Foto:

Archivo Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tanto miércoles como jueves se anticipa nubosidad en Mendoza, con la temperatura en aumento. Según el pronóstico del tiempo, la máxima rondará cerca de los 30°C, mientras que la mínima continuará cercana a los 10°C. Sin embargo, el viernes 3 de septiembre se prevé una mejora del tiempo.

Leé además

Una mujer murió aplastada por un árbol que cayó sobre su auto durante el temporal de fuertes vientos en Maipú el pasado viernes

Maipú vs Vialidad: el imprevisto conflicto por la responsabilidad tras la caída del árbol que mató a una mujer

Por Verónica De Vita
Viento Zonda - Foto archivo Los Andes

Se aproxima otro viento Zonda "importante": las zonas afectadas

Por Redacción Sociedad

Cómo estará el tiempo mañana

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “poca nubosidad” este miércoles 1 de octubre con ascenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 27°C, mientras que la mínima será de 9°C, con vientos leves a moderados del noreste. En la Cordillera anuncian poca nubosidad.

El jueves 2 de octubre, por su parte, la temperatura tendrá otro aumento. Se espera una máxima de 29°C y una mínima de 11°C, con vientos leves del noreste. En la Cordillera se anticipa poca nubosidad. Para el día viernes se espera buen tiempo, y nuevamente con ascenso de la temperatura: máxima de 30°C y una mínima de 12°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Trabajos en el Acceso Sur tras el socavón

Caos por el socavón en el Acceso Sur: cuánto demorará el arreglo y qué alternativas hay

Por Redacción Sociedad
La riqueza mineral en San Juan y Mendoza.

Mendoza y San Juan con miradas conjuntas

Por Editorial
Nublado y ventoso: este es el pronóstico del tiempo para este martes en Mendoza

Nublado, ventoso y precipitaciones en Mendoza este martes: cuál será la máxima y la mínima

Por Redacción Sociedad
El nivel inicial es imprescindible para la socialización de los más pequeños.

Nivel Inicial 2026 en Aconcagua Radio: Qué tener en cuenta para las inscripciones de lo más pequeños