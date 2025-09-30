Sube la temperatura, pero con nubosidad este miércoles en Mendoza: de cuánto será la máxima

Tanto miércoles como jueves se anticipa nubosidad en Mendoza, con la temperatura en aumento. Según el pronóstico del tiempo, la máxima rondará cerca de los 30°C, mientras que la mínima continuará cercana a los 10°C. Sin embargo, el viernes 3 de septiembre se prevé una mejora del tiempo.
Cómo estará el tiempo mañana
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “poca nubosidad” este miércoles 1 de octubre con ascenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 27°C, mientras que la mínima será de 9°C, con vientos leves a moderados del noreste. En la Cordillera anuncian poca nubosidad.
El jueves 2 de octubre, por su parte, la temperatura tendrá otro aumento. Se espera una máxima de 29°C y una mínima de 11°C, con vientos leves del noreste. En la Cordillera se anticipa poca nubosidad. Para el día viernes se espera buen tiempo, y nuevamente con ascenso de la temperatura: máxima de 30°C y una mínima de 12°C.