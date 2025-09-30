Sube la temperatura, pero con nubosidad este miércoles en Mendoza: de cuánto será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 9°C para mañana en Mendoza. El jueves, el tiempo se mantendrá, pero el viernes se esperan mejoras.

Tanto miércoles como jueves se anticipa nubosidad en Mendoza, con la temperatura en aumento. Según el pronóstico del tiempo, la máxima rondará cerca de los 30°C, mientras que la mínima continuará cercana a los 10°C. Sin embargo, el viernes 3 de septiembre se prevé una mejora del tiempo.

Cómo estará el tiempo mañana La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “poca nubosidad” este miércoles 1 de octubre con ascenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 27°C, mientras que la mínima será de 9°C, con vientos leves a moderados del noreste. En la Cordillera anuncian poca nubosidad.