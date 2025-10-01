1 de octubre de 2025 - 21:01

Sube la temperatura en Mendoza y rozará los 30°C antes de la llegada del Zonda: el tiempo para este jueves

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 11°C para mañana en Mendoza. El viernes, se espera viento Zonda.

Plaza San Martín, Mendoza.

Los Andes
Mendoza arrancó octubre con el cielo cubierto y temperaturas en ascenso. El pronóstico del tiempo adelanta máximas altas en los próximos días, rozando incluso los 35°C. Además, para el sábado se espera viento Zonda en precordillera y en Malargüe, con posibilidad de que baje al llano.

Temperatura para este jueves

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “poca nubosidad” este jueves 2 de octubre con ascenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 30°C, mientras que la mínima será de 11°C, con vientos leves del noreste. En la Cordillera de Los Andes indican también nubosidad.

Viernes: alerta por viento Zonda

El viernes 3 de octubre se anticipa “nubosidad variable con ascenso de la temperatura”. Se espera una máxima de 33°C y una mínima de 12°C, con viento Zonda en precordillera y en el sur, especialmente Malargüe. En la Cordillera se indica poca nubosidad.

