Sube la temperatura en Mendoza y rozará los 30°C antes de la llegada del Zonda: el tiempo para este jueves

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 11°C para mañana en Mendoza. El viernes, se espera viento Zonda.

Mendoza arrancó octubre con el cielo cubierto y temperaturas en ascenso. El pronóstico del tiempo adelanta máximas altas en los próximos días, rozando incluso los 35°C. Además, para el sábado se espera viento Zonda en precordillera y en Malargüe, con posibilidad de que baje al llano.

Temperatura para este jueves La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “poca nubosidad” este jueves 2 de octubre con ascenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 30°C, mientras que la mínima será de 11°C, con vientos leves del noreste. En la Cordillera de Los Andes indican también nubosidad.