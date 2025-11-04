Subastarán casas y departamentos vacantes del programa Procrear: cómo participar

El Gobierno nacional subastará de forma electrónica casas y departamentos pertenecientes al Plan Procrear . En detalle, se refiere al disuelto Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar).

El programa, creado en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, fue disuelto en noviembre de 2024 mediante un decreto. Sin embargo, la formalización de la medida llegó en junio de 2025. En ese momento, se estableció los procedimientos para la liquidación del fondo y el traspaso de los créditos vigentes al Banco Hipotecario S.A .

Al respecto, el Gobierno argumentó que Procrear era una “pesada carga” para las finanzas públicas y que la financiación de viviendas debe ser una tarea del sector bancario comercial. Pero faltaba saber que iba a pasar con las viviendas que no se llegaron a entregar o que todavía estaban en construcción .

Ahora, la resolución establece que la venta de estos bienes inmuebles se realizará obligatoriamente a través del sistema electrónico “SUBAST.AR” . Este sistema de Gestión Electrónica fue aprobado por el Decreto N° 29/18 para las subastas públicas del Sector Público Nacional.

El Gobierno subastará casas y departamentos del Plan Procrear en todo el país.

Todo quedó oficializado mediante la Resolución 396/2025 . La misma fue emitida el 24 de septiembre de 2025 pero publicada este lunes en el Boletín Oficial. La medida instrumentará a través de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía y marca un paso más en la liquidación definitiva del fondo.

En ese sentido, la mencionada Secretaría considera que el uso de “SUBAST.AR” garantiza la eficiencia, la transparencia y la promoción de la concurrencia de interesados y oferentes.

Detalles de los bienes que se subastarán

La subasta se centrará específicamente en aquellos bienes inmuebles propiedad del Estado Nacional, que hayan estado sujetos a contratos de locación de obra ejecutados total o parcialmente durante la vigencia del fondo.

No obstante, es importante destacar que el Decreto N° 1018/24 (que disolvió el programa) establece una diferenciación en el destino de los inmuebles. Aquellos bienes que no estaban afectados a obras con contratos de locación de obra vigentes fueron destinados para ser transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

En la actualidad, la Resolución 396/2025 se concentra únicamente en las unidades con avance de obra, que serán enajenadas con el objetivo de obtener recursos para afrontar las deudas pendientes del fondo. El precio base de los inmuebles será determinado mediante tasación que al efecto practique el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

El Gobierno pone a la venta viviendas Procrear sin adjudicar mediante subastas online.

El futuro de los créditos vigentes

Cabe destacar que los créditos vigentes seguirán siendo administrados por el Banco Hipotecario, bajo las mismas condiciones de retribución que estaban vigentes. Por otra parte, las viviendas en construcción serán transferidas a provincias, municipios o al sector privado para finalizar las obras.

De esta forma, la resolución habilita al Ejecutivo a disponer, transferir o vender los activos que integraban el Procrear, en cumplimiento de las facultades otorgadas al momento de su disolución.

Los interesados deberán cumplir con los requisitos que se fijen en los pliegos y se presentarán a través de los formularios electrónicos disponibles en la plataforma SUBAST.AR. Deberán además constituir domicilio legal y electrónico en el territorio nacional.

Respecto al cronograma, el acto de subasta se llevará a cabo en la fecha y hora indicadas en cada convocatoria y se desarrollará íntegramente en forma virtual. En los pliegos se establecerá también el monto mínimo de incremento entre las ofertas.

Los puntos a tener en cuenta para la subasta

Plataforma: las operaciones se harán solo a través de SUBAST.AR , el sistema electrónico oficial de subastas públicas del Estado.

Precio base: será determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación , que evaluará las condiciones y características de cada inmueble antes de su publicación.

Publicidad obligatoria: cada convocatoria deberá difundirse con al menos 30 días de antelación en el Boletín Oficial , un diario de alcance nacional , en el sitio web del Ministerio de Obras Públicas y dentro de SUBAST.AR .

Promoción adicional: se informará también a cámaras inmobiliarias , colegios profesionales y se colocarán carteles identificatorios en los frentes de las propiedades.

Participación: podrán intervenir todas las personas físicas o jurídicas que acrediten solvencia tributaria y previsional, presenten declaración jurada del origen lícito de los fondos y no sean personas políticamente expuestas.

Además, durante el proceso electrónico, los participantes verán en tiempo real la evolución de las ofertas. La puja se definirá cuando transcurran cinco minutos sin que se realice una nueva oferta superior, momento en que se confirmará la adjudicación automática al mejor postor.