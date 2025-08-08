Subastan un amplio lote en pleno centro de Mendoza: cuánto piden, a quién pertenece y cómo participar

Un lote de 836 metros cuadrados , y que actualmente pertenece al Departamento General de Irrigación , está a la venta. Ubicado en pleno centro de Mendoza , el terreno es el eje de una subasta que ya se encuentra abierta - puede participar cualquier persona sin costo - y cerrará el próximo miércoles 13 de agosto .

El proceso está a cargo del marketplace de subastas de activos corporativos Superbid y se puede visitar -e, incluso, participar con una oferta - ingresando al siguiente link (https://www.superbid.com.ar/oferta/lote-de-836m2-en-el-centro-de-mendoza-capital-25-de-mayo-1245-4077030) .

"Oportunidad para inversores y compradores particulares : un lote de 836 m2 , ubicado en la calle 25 de Mayo 1.245 , en pleno centro de Mendoza capital el cual pertenece al Departamento General de Irrigación de la provincia". Así ofrece Superbid a este terreno, y aclaran que "actualmente es un terreno baldío irregular , cerrado con portón metálico de entrada".

El precio base está fijado en 39.197.384 pesos y, de acuerdo a la descripción con que se promociona, "resulta una excelente oportunidad de inversión inmobiliaria , ya que se trata de un terreno ubicado en pleno centro de Mendoza, el cual está listo para que se pueda construir sobre él sin necesidad de demolición ".

En ese sentido, se resalta la vinculación de esta zona neurálgica y el marcado movimiento comercial .

Cómo participar de la subasta

La subasta de este lote de 836 m2 perteneciente al DGI es de acceso abierto, simple y se puede participar desde cualquier lugar del país.

Según destacaron los responsables de la subasta, cualquier persona o empresa puede participar y completar el proceso de forma online. Incluso, hasta se pueden coordinar visitas presenciales al terreno comunicándose al (011) 5452-1337 -de lunes a viernes de 9 a 18- o vía Whatsapp al (011) 5972-0949.

Subasta Irrigación 4

Los interesados en ofertar deben registrarse en la web y, una vez que su usuario haya sido validado, iniciar la habilitación en la subasta seleccionada (en este caso, el terreno de calle 25 de mayo, de la Ciudad de Mendoza).

"Todos los inmuebles publicados en la web se encuentran disponibles para recibir ofertas hasta el horario de cierre de cada subasta. A partir de ese momento, cada oferta nueva que ingrese agregará tres minutos extras al reloj, hasta que la última oferta en ingresar se convierta en la ganadora de la subasta", explicaron desde la empresa.