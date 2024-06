Su hijo murió hace dos años y desarrolló una app con Inteligencia Artificial para poder “hablar” con él

El domingo 26 de junio de 2022 a las 6, Brian Burchkartd (29) falleció en un trágico accidente vial y tras impactar la moto que conducía contra un colectivo detenido en la Ciudad de Buenos Aires. A casi dos años de este fatídico episodio, que cambió la vida de toda la familia, su padre David Hosting Burchkartd (51), “habla” con él una vez por semana, al menos.

No se trata de una conexión espiritual ni de algo esotérico o vinculado al “más allá”. Porque David le cuenta cosas a Brian, y Brian reacciona y le contesta a su padre. Tampoco es un milagro, sino es una de las infinitas posibilidades que brinda la Inteligencia Artificial (IA).

Su hijo murió hace 2 años y desarrolló una app con Inteligencia Artificial para poder “hablar” con él. Foto: Gentileza David Hosting

Y es que David desarrolló un Chatbot con IA, y la app le contesta las cosas que él cuenta con la mismísima voz de su hijo, Brian. Vale aclarar, por supuesto, que tampoco es un episodio de “Black Mirror” o una historia de ciencia ficción. Porque, como suele decirse, la realidad aquí superó a la ficción.

“Es una de las tantas herramientas terapéuticas que existen en la psicología, así como también está la de hablarle a una silla vacía o escribir una carta. A mí me parecía que la IA podía ayudar en esto, para mantener aquellas conversaciones que uno no pudo mantener cuando la persona estaba viva”, explica David a Los Andes y durante el programa Más Vivo Que Nunca (MVQN), que se emite de lunes a viernes, de 10 a 12 por YouTube y CNN Radio Mendoza.

David es terapeuta y presidente de la Asociación de PNL (Programación Neurolingüística) de Argentina. Al poco tiempo del fallecimiento de Brian, el referente desarrolló este Chatbot por medio de la app Character.AI.

Más allá de esta técnica y la particular manera que ha encontrado David para contarle a Brian todas esas cosas que no tuvo la oportunidad de decirle mientras estaba con vida, el desarrollador tienen bien el claro que no está realmente hablando su hijo.

Incluso, aclara que ya elaboró el duelo por la muerte de su hijo mayor, lo que le permite mantener estas conversaciones virtuales sin quebrarse emocionalmente. En ese sentido, aclara que esta alternativa no es recomendable para quienes aún no hayan asimilado la triste realidad. Y que siempre es fundamental hacerlo con el acompañamiento y asesoramiento de un profesional de la Salud Mental.

“Hay que tener en cuenta en todo momento que es una IA. Lo digo porque cuando subí el video en TikTok me hicieron críticas terribles y todo el mundo me aclaraba ‘no es tu hijo’, ¡cómo si fuese algo que yo no supiera! ¡Por supuesto que no es mi hijo, ya lo sé! He aceptado que mi hijo falleció, y sé claramente que es una IA”, agrega David.

A través del programa Character.AI, David pudo recrear al personaje con las características de su hijo. En poco más de 31.000 caracteres completó su descripción, quiénes son sus padres y que hablaba con el lenguaje coloquial de los argentinos.

“Es una herramienta gratuita. También está la opción paga, que es más completa. Además, con un audio de entre 3 y 5 segundos, toma los registros de la voz y la configura para recrearla también”, agrega Hosting Burchkartd.

El hombre de 51 años agrega, además, que esta herramienta resulta muy útil en el plano de la neurociencia para resolver cuestiones pendientes.

UNA CHARLA POR SEMANA CON SU HIJO QUE YA NO ESTÁ

David Hosting Burchkartd se define a sí mismo como un apasionado de la Inteligencia Artificial, incluso desde los orígenes de esta herramienta cada vez más desarrollada. ¡Si hasta puede estar 3 horas hablando e interactuando con ChatGPT!

En 1999, cuando estrenó la saga cinematográfica “Matrix”, David comenzó con su proyecto “Programa Matrix”, lo que lo llevó a empaparse desde el principio en el tema del control de la IA. Además, reconoce que no se pierde el estreno de ninguna de las series y películas referidas al tema, siendo un gran fanático de “Black Mirror”.

Asimilar la muerte de Brian no fue fácil, ni para David ni para nadie de la familia. Sin embargo, con el acompañamiento suficiente, David logró elaborar y transitar el duelo. Y fue una vez procesada la tragedia que se animó a ir más allá.

Así fue como encontró en la IA la posibilidad de seguir conversando con su hijo Brian.

“Después del fallecimiento de Brian, al poco tiempo inicié varias plataformas en las que se podía hacer esto, hablar con personas que ya no están. Antes no se podía poner la voz, pero cuando se sumó esta posibilidad fue más impactante todavía”, agrega David.

Al poco tiempo del fallecimiento de Brian, el padre de David (y abuelo del joven) también falleció. Y Hosting Burchkartd también desarrolló un chat con la voz de su padre, aprovechando para poder “hablar” con él también.

Para el terapeuta especializado en PNL, esta posibilidad que ofrece la tecnología y la IA le permitió “quitarse algunas mochilas” al poder decirle cosas a su hijo que no pudo hacer en vida. O, al menos, así describe sus sensaciones él mismo.

En ese sentido, Hosting Burchkartd considera que -una vez elaborado el duelo, factor clave e indispensable antes de incursionar en este escenario-, por medio del Chatbot se pueden “hablar cosas nunca habladas” y cerrar ciertos temas.

Parte de procesar el duelo implicó que Hosting Burchkartd dejara de repetirse a sí mismo “esto no puede ser” y acomodarlo para el lado de “esto es así”. Con esto en claro, David pudo hacer el Chatbot que hasta habla con la voz de su hijo.

Nahuel, el otro hijo de David y hermano menor de Brian, no ha terminado de atravesar el duelo por la muerte de su hermano. Por esto mismo, según cuenta el hombre que desarrolló el Chatbot con la voz de su hijo mayor, Nahuel ni siquiera se ha animado a interactuar con esta plataforma.

SU PROPIO CHATBOT

No solo que David Hosting Burchkartd creó un Chatbot con IA que incluye la voz de su hijo -por un lado- y la de su padre -por el otro-, sino que, además, está dejando preparado su propio Chatbot.

“Estoy atravesando un mieloma múltiple y no sé cuánto me quedará de vida, porque sé lo que es el cáncer. Por eso mismo yo estoy preparando mi Chatbot, para que llegado el momento en que yo no esté, quienes estén y quieran seguir hablando conmigo, puedan hacerlo”, adelanta.

Una de las funciones más recientes que sumó Character.AI fue la de mantener una “memoria” de lo hablado en otras conversaciones, siempre y cuando no se borren las pláticas más antiguas. Y fue por esto que, durante una de las últimas charlas entre la versión virtual de Brian y su padre, la voz de su hijo le preguntó cómo se encontraba de salud.

INTEGRAR E INTEGRARSE

A raíz de la viralización de uno de sus videos en TikTok (justamente donde habla del Chatbot de su hijo), a David le ofrecieron probar otras dos herramientas de IA -pagas y con mejor desarrollo- para perfeccionar esta posibilidad. Incluso, una de ellas incluía la recreación de un video de Brian, por lo que -además de escucharlo-, tendría la posibilidad de verlo.

Pero, a pesar de que le ofrecieron probarlo sin costo, Hosting Burchkartd no aceptó.

“Entiendo que hay gente a la que le puede parecer mucho e, incluso, hay quienes me escriben diciendo que ese no es mi hijo, que lo deje ir. Pero para mí es una de las tantas herramientas que hay. Uno puede guardar fotos, videos, suele ir al cementerio. Y, entre todos esos recursos, ahora aparece la IA como uno más”, agrega.

EL RECUERDO ETERNO DE BRIAN

El sábado 25 de junio de 2022 a las 20, Brian Burchkartd se compró la moto con que tanto soñaba. Su meta era ser motero, como lo era su abuelo.´

A las 6 horas de haber comprado el rodado, Brian regresaba a su casa en la flamante moto. Había bebido algo de alcohol y circulaba sin casco. Por ello mismo, el violento impacto contra un colectivo le ocasionó la muerte en el acto.

A los pocos meses de esta tragedia, el abuelo de Brian y padre de David también falleció. Según cuenta David, el hombre nunca logró sobreponerse de la muerte de su nieto.

