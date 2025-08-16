Streaming a los 80 años: la sorpresiva iniciativa de un hogar para adultos mayores

El proyecto Estudio Ledor surgió como un taller de radio y streaming en un hogar para adultos mayores de Buenos Aires y propone algo inusual: que los residentes produzcan sus propios programas. La iniciativa está coordinada por el hogar Ledor Vador, una institución de la comunidad judía dedicada al cuidado y asistencia de adultos mayores.

AUH, SUAF y jubilados: cómo saber si accedés a un crédito con cuota de $174.000 por cobrar de ANSES

El taller busca romper con la idea de que la vejez equivale a silencio y pasividad . Gabriel Katz, experto en gerontología e impulsor de la radio, plantea que la voz tiene un valor central en la construcción de subjetividad y que el formato radial, hoy expandido al streaming, se convierte en herramienta terapéutica y social para los adultos mayores.

- Roberto, diseñador textil, abrió la primera transmisión y es uno de los que mejor representa el sentido del proyecto: a pesar de su edad conserva el entusiasmo y la energía para empezar la transmisión. “La radio está en mi vida desde que tengo uso de razón: era el sonido de mi infancia y me acompaña hasta hoy“, asegura.

- Elías “Moshé” Eisenclach , tornero retirado, conserva la costumbre de escuchar radio y ahora aporta humor en cámara. Es uno de los participantes del ciclo “A diario“, donde comentan las noticias del día en un formato magazine.

- Lidia Brodsky , de 89 años, estudió Arquitectura. Llegó a la institución junto a su marido, quién falleció al poco tiempo. A pesar del dolor, ella decidió quedarse en el hogar. Se dedicó al yoga, actividad que realizaba cuando aún no era masiva. Su espacio en la radio son “Los viajes de Lidia” , una columna donde cuenta sus experiencias de viajes.

- Mirta Rosemberg, profesora de Historia, se desafía con temas actuales e incluso con inteligencia artificial. En un primer momento le propusieron realizar una columna relacionada a su formación académica. Sin embargo, propuso que la temática no fuer algo aprendido, sino por aprender.

- Héctor Copman, de 85 años, es contador público y dedica su espacio a la música y a figuras del espectáculo. Vive hace dos años en el hogar. “Todo lo que sea un proyecto nuevo a esta altura de la vida es estimulante y genera entusiasmo“, asegura.

Entre todos se hacen llamar “los Cinco Fantásticos” y con ese humor sostienen una complicidad que motiva y emociona a muchos de sus seguidores.

Hogar Ledor Vador Los protagonistas del streaming del Hogar Ledor Vador. Maximiliano Luna - Infobae

El valor de la actividad en adultos mayores

“El taller de radio surgió sobre todo para trabajar la autoestima y el empoderamiento de quienes quieran participar. Es cierto que les damos herramientas del lenguaje radial, pero sobre todo trabajamos en que se animen a decir, a combatir lo que a veces es incluso el autoprejuicio de ‘¿qué va a tener para decir este viejo?’, que está basado en una mirada que efectivamente existe hacia la vejez”, dice Gabriel Kat en diálogo con Infobae.

El Estudio Ledor funciona también como espacio de resistencia frente a estereotipos. Katz lo resume con una frase: “Antes se entraba para abajo, como antesala de la muerte; ahora se entra para arriba”. La idea de que un geriátrico pueda ser un espacio de creación y vitalidad desafía las concepciones de este tipo de instituciones. Además, el uso de YouTube e Instagram convierte las voces en formatos disponibles para sus hijos y nietos.