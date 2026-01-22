Sortean $13.350 millones en el Quini 6: la fecha límite para jugar y el precio de la boleta. 

Se viene el sorteo de un pozo acumulado de $13.350 millones en el próximo Quini 6, uno de los juegos de lotería favoritos entre los argentinos.
Este miércoles no hubo grandes ganadores, por lo que se renueva el pozo acumulado en la Lotería de Santa Fe. ¿Dónde ver en vivo los resultados y ganadores?
El próximo domingo 25 de enero a las 21.15 será cuando los jugadores se enteren si pueden llevarse alguno de los premios en las distintas categorías.
El enorme monto se produjo después de que no haya grandes ganadores en en el sorteo previo, lo que motivó un crecimiento en las apuestas. Es uno de los más altos de la historia del Quini 6.
Hubo 14 afortunados en el Siempre Sale con cinco aciertos a lo largo de todo el país. Entre todos se repartieron el pozo de casi $304.000.000.
08 - 11 - 14 - 17 - 18 - 31
Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.
01 - 07 - 20 - 21 - 32 - 42
Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.
00 - 33 - 35 - 37 - 38 - 43
Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.
06 - 08 - 27 - 31 - 33 - 40
Hubo 14 ganadores con cinco aciertos. Entre todos se repartieron $304.000.000.
El domingo 25 de enero (sorteo N° 3.342), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $13.350 millones, según anticipó la Lotería de Santa Fe.
El más jugoso es el de la categoría Tradicional Primer Sorteo, con $5.915 millones.
En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $2.500.
Para el sorteo del próximo domingo, se puede jugar al Quini 6 hasta las 19.30 del sábado.
Para jugar, el apostador debe elegir seis números que van desde el 00 al 45 inclusive, y con ellos participa de las modalidades que elija.
El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.
Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.
La Lotería de Santa Fe aclaró que todos los procesos asociados al sorteo, desde la carga de bolillas hasta la fiscalización final de los resultados, cuentan con la presencia de escribanos públicos y un sistema auditado.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.