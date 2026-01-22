Sortean $13.350 millones en el Quini 6: la fecha límite para jugar y el precio de la boleta. 

Se viene el sorteo de un pozo acumulado de $13.350 millones en el próximo Quini 6 , uno de los juegos de lotería favoritos entre los argentinos.

El próximo domingo 25 de enero a las 21.15 será cuando los jugadores se enteren si pueden llevarse alguno de los premios en las distintas categorías.

El enorme monto se produjo después de que no haya grandes ganadores en en el sorteo previo, lo que motivó un crecimiento en las apuestas. Es uno de los más altos de la historia del Quini 6.

Hubo 14 afortunados en el Siempre Sale con cinco aciertos a lo largo de todo el país. Entre todos se repartieron el pozo de casi $304.000.000 .

08 - 11 - 14 - 17 - 18 - 31

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

La Segunda del Quini 6

01 - 07 - 20 - 21 - 32 - 42

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

La Revancha del Quini 6

00 - 33 - 35 - 37 - 38 - 43

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

Siempre Sale del Quini 6

06 - 08 - 27 - 31 - 33 - 40

Hubo 14 ganadores con cinco aciertos. Entre todos se repartieron $304.000.000.

Quini 6 de $13.350 millones: fecha de sorteo y premios en juego

El domingo 25 de enero (sorteo N° 3.342), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $13.350 millones, según anticipó la Lotería de Santa Fe.

El más jugoso es el de la categoría Tradicional Primer Sorteo, con $5.915 millones.

Tradicional Primer Sorteo: $5.915 millones

$5.915 millones La Segunda: $1.330 millones

$1.330 millones Revancha: $5.570 millones

$5.570 millones Siempre Sale: $380 millones

$380 millones Extra: $155 millones

quini El pozo acumulado para el sorteo del domingo 25 de enero.

Cuánto sale la boleta del Quini 6 que sortea $13.350 millones

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $2.500.

Hasta qué hora se puede jugar al Quini 6

Para el sorteo del próximo domingo, se puede jugar al Quini 6 hasta las 19.30 del sábado.

Cómo se juega al Quini 6

Para jugar, el apostador debe elegir seis números que van desde el 00 al 45 inclusive, y con ellos participa de las modalidades que elija.

Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

La Lotería de Santa Fe aclaró que todos los procesos asociados al sorteo, desde la carga de bolillas hasta la fiscalización final de los resultados, cuentan con la presencia de escribanos públicos y un sistema auditado.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.