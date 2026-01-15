Sortean $11.500 millones en el Quini 6: la fecha límite para jugar y el precio de la boleta

Se viene el sorteo de un pozo acumulado de $ 11.500 millones en el próximo Quini 6 , uno de los juegos de lotería favoritos entre los argentinos.

El próximo domingo 18 de enero a las 21.15 será cuando los jugadores se enteren si pueden llevarse alguno de los premios en las distintas categorías.

El enorme monto se produjo después de que las principales modalidades quedaran vacantes en el sorteo previo, lo que motivó un crecimiento en las apuestas. Es uno de los más altos de la historia del Quini 6.

El domingo 18 de enero (sorteo N° 3.340), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $11.500 millones, según anticipó la Lotería de Santa Fe.

El más jugoso es el de la categoría Tradicional Primer Sorteo, con $5.430 millones.

Tradicional Primer Sorteo: $5.430 millones

$5.430 millones La Segunda: $830 millones

$830 millones Revancha: $4.700 millones

$4.700 millones Siempre Sale: $385 millones

$385 millones Extra: $155 millones

Cuánto sale la boleta del Quini 6 que sortea $11.500 millones

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $2.500.

Hasta qué hora se puede jugar al Quini 6

Para el sorteo del próximo domingo, se puede jugar al Quini 6 hasta las 19.30 del sábado.

Cómo se juega al Quini 6

Para jugar, el apostador debe elegir seis números que van desde el 00 al 45 inclusive, y con ellos participa de las modalidades que elija.

Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

La Lotería de Santa Fe aclaró que todos los procesos asociados al sorteo, desde la carga de bolillas hasta la fiscalización final de los resultados, cuentan con la presencia de escribanos públicos y un sistema auditado.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.