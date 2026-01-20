Sorpresa en Puerto Madryn por un contenedor que encalló frente a la costa por los fuertes vientos

La unidad, un reefer de 20 pies que estaba vacío, fue arrastrada por la marea hasta quedar varada frente al Club Náutico Atlántico Sud, activando un operativo de seguridad.

Durante la tarde del lunes 19 de enero de 2026, los habitantes de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, se vieron sorprendidos por la aparición de un contenedor tipo reefer de 20 pies flotando en las aguas del Golfo Nuevo.

El objeto fue detectado a la deriva tras un incidente en la zona portuaria, lo que motivó un rápido despliegue de la Prefectura Naval Argentina para asegurar la estructura y coordinar su retiro.

De acuerdo con la información brindada por la Administración Portuaria, el episodio fue provocado por fuertes ráfagas de viento que afectaron el área del muelle Almirante Storni. El contenedor se encontraba vacío sobre un semirremolque en el Sitio N° 3, preparado para ser cargado con pescado congelado de un buque, cuando la intensidad del viento lo desplazó de la unidad de transporte, provocando su caída al agua.

Buenos Aires, 20 enero (NA) – Un contenedor apareció flotando en la ciudad de Puerto Madryn y generó misterio entre los vecinos y autoridades ante la… pic.twitter.com/xlpiJMYiuL — Noticias Argentinas (@NAagencia) January 20, 2026 Tras caer al mar, la marea arrastró la pesada estructura metálica hasta la costa, donde quedó encallada justo frente a las instalaciones del Club Náutico Atlántico Sud. Esta zona es frecuentada habitualmente por deportistas y vecinos para actividades recreativas, por lo que el hallazgo generó un gran impacto y se viralizó rápidamente a través de fotos y videos en redes sociales.

Seguridad y protocolos de retiro A pesar de la espectacularidad del hecho, las autoridades confirmaron que la situación estuvo bajo control desde el primer momento. La intervención de la Prefectura permitió constatar que el contenedor no representaba un peligro para las personas ni para el ecosistema marino, ya que al estar vacío no se registraron vertidos ni episodios de contaminación en el Golfo Nuevo. Asimismo, se informó que no hubo afectaciones a la navegación.