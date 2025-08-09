Sologamia, la insólita tendencia que crece en el pías: casarse con uno mismo con fiesta y ceremonia

De Japón a la Argentina, el fenómeno de la sologamia crece como símbolo de amor propio y libertad personal.

Ceremonia de sologamia: celebran su boda consigo mismos, un ritual que crece en todo el mundo como expresión de amor propio y autonomía.

De Japón a Argentina, cada vez más personas dicen “sí” frente a un altar sin tener una pareja esperándolas. La sologamia, un ritual simbólico que celebra el amor propio y la autovaloración, gana terreno en diversas culturas. Esta práctica, que incluye ceremonias, votos, alianzas y celebraciones, se ha convertido en una forma de reafirmar la independencia emocional y el empoderamiento individual. Además, ya existen empresas especializadas que ofrecen paquetes para estas bodas en solitario, que se viralizan en redes sociales, según detalla Infobae.

En Japón, el fenómeno tiene un fuerte impulso. La agencia Solo Wedding, con sede en Kioto, ofrece maquillaje, peinado, vestido, sesión de fotos y fiesta para quienes quieren vivir una boda en solitario. Según datos del gobierno japonés citados por The New York Times, el país registró en 2021 menos de 500.000 matrimonios, la cifra más baja en nueve décadas, un contexto que favoreció el auge de este tipo de celebraciones.

Para algunos, la sologamia es una forma de marcar un cambio de etapa. La japonesa Hanaoka gastó 1.600 dólares en una ceremonia para 30 amigos. “No significa que no quiera casarme con un hombre, pero quería celebrar las cosas que me hacen feliz”, explicó a South China Morning Post.

En España, Ana Isabel González, fundadora de Risasana, se casó consigo misma en 2010, en una ceremonia que duró tres días e incluyó playa, tobogán y una fiesta rodeada de amigos y familiares. “No sabía quererme”, reconoció, y definió el ritual como un punto de inflexión personal.

Uno de los casos más resonantes en Argentina fue el de Sasha Cagen, autora y coach ontológica nacida en Estados Unidos, quien celebró su boda en solitario el 15 de junio de 2014 en el Jardín Japonés de Buenos Aires. En esa ceremonia, a la que asistieron dos amigas como testigos, se juró amor eterno con votos que incluían promesas de aceptación y autoamor. Desde entonces, lleva una alianza como símbolo de ese compromiso consigo misma.

Aunque para muchos sigue siendo una excentricidad, la sologamia ya se instaló como un símbolo de independencia emocional. Vestido blanco o ropa casual, con música en vivo o en silencio, con fiesta multitudinaria o en soledad: el único requisito es darse el "sí" .