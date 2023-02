Sofía Fernández es la nueva reina departamental de Rivadavia en “Vendimia, sueños de la tierra”

Rivadavia celebró “Sueños de la tierra”, su fiesta departamental, y con ella coronó a Sofía Fernández como nueva reina de la Vendimia 2023. Con un anfiteatro César Plástina colmado, la joven de 20 años recibió los atributos de Martina Pilar Boscariol Marín, ahora ex reina, y fue ovacionada por el público presente.

El departamento del Este tuvo, sin dudas, una de las votaciones más reñidas de lo que va de temporada vendimial, con tan solo un voto de diferencia entre cada una de las soberandas del podio. Así fue como Sofía, representante de La Reducción, logró coronarse como reina departamental con 22 votos y se convirtió en la primera soberana de su distrito tras 23 años sin los atributos.

Vendimia "Sueños de la tierra" contó con la dirección de Vanesa Díaz y el guión de Marisa Elisa Puebla. Foto: Gentileza Prensa Rivadavia

Su Majestad, que es productora de seguros y estudia licenciatura en Sistemas de Información, cautivó a todos con su gran sonrisa y la tranquilidad con la que se dirigió al público: “Buenas noches, querido Rivadavia. Sinceramente me he quedado sin aliento de la emoción que me ha recorrido el cuerpo”, comenzó diciendo.

Inmediatamente, la flamante reina agradeció a los presentes y a su distrito con sentidas palabras: “Esto es gracias a ustedes y es por ustedes, y realmente no tengo palabras para agradecer la felicidad que me han dado. Gracias Reducción por apoyarme desde el minuto uno, gracias a ustedes este sueño se hizo realidad. Gracias a todas las hinchadas que vinieron hoy a apoyarnos a cada una de nosotras, todas somos merecedoras de estas coronas que portamos”.

Por último, Sofía Fernández felicitó al resto de las candidatas y prometió representar a Rivadavia “con todo mi corazón y con mucha humildad, que fue lo que me trajo hoy acá”. “Gracias, no tengo más palabras para decirles. Los quiero mucho y no puedo esperar para bajar de acá y abrazarlos a todos”, finalizó la nueva reina departamental, luciendo nuevamente su sonrisa.

Azul Farías, de Ciudad, es la nueva virreina departamental de Rivadavia. Foto: Gentileza Prensa Rivadavia

La nueva soberana quedó tan solo un punto por encima de Azul Farías (20), representante de Ciudad, quien se quedó con el virreinato departamental. El reinado del Festival Rivadavia Canta al País terminó con empate en 20 puntos, por lo que Julieta Ogas (La Libertad) terminó siendo elegida por sus compañeras.

Sueños de la tierra

Así se denominó a la Fiesta de la Vendimia de Rivadavia, que tuvo lugar en el anfiteatro César Plástina, ubicado en el Complejo Deportivo Municipal. La propuesta, elegida a través de un concurso público, contó con la dirección de Vanesa Díaz y el guión de Marisa Elisa Puebla.

En esta edición. los autores eligieron como protagonista a la tierra, el corazón, la fuerza y la esperanza, según explicó la autora, conjugada con el agua que da vida y abundancia a los pueblos.

La puesta en escena contó con la participación de más de 100 actores y bailarines, y tuvo una impronta histórica que profundizó en las raíces del departamento desde los huarpes, los encargados de trabajar las tierras para convertirlas en lo que hoy son.

El trabajo diario, el esfuerzo, la lucha de cada agricultor se ven reflejados en ese vino nuevo, exponiendo un sentido mensaje de cuidado, respeto y agradecimiento.

La tierra, como protagonista principal, es el corazón de cada vendimia. La esperanza, la fuerza, la abundancia de cada pueblo. Se conjuga con el agua, en un amor eterno que dan vida al paisaje y hoy, más que nunca, debemos de cuidarlas. Así, en el guión de la celebración se destacó el hombre que persigue sueños en estas tierras.

La noche contó con la participación del talentoso violinista y director musical Leandro “Lele” Lovato, quien fue parte del espectáculo brindando con su instrumento una expresión de sonidos que trae el viento, llenos de magia y misterio.

El santafesino, de los jóvenes más populares y solicitados en las grillas festivaleras, regresó a tierras esteñas con su particular estilo folclórico y popular.

Traspaso de atributos

Como dicta la tradición, las nuevas soberanas recibieron los atributos de parte de la Reina Martina Pilar Boscariol Marín, y la Virreina Paula Jazmín Aguirre, junto a la Reina del festival Rivadavia Canta al País, Zarina Estévez, la Reina del Turismo Camila Florencia Chanquía y la Embajadora de la Ganadería Abigail Micaela Suárez.

La votación fue fiscalizada por un escribano público designado por el municipio, un integrante de Asesoría Letrada, cinco apoderados de reinas distritales, dos concejales y dos representantes de medios de comunicación locales.

Para ello, estuvieron habilitadas para votar las personas mayores de edad, domiciliadas en Rivadavia, cuya identificación personal finalizaba con los números de dos cifras sorteados por el escribano público.

Las actividades del cronograma vendimial comenzaron el pasado domingo con el desarrollo de la Vía Blanca, donde las reinas recorrieron la calle San Isidro –principal arteria céntrica– hasta la plaza departamental Bernardino Rivadavia, donde se realizó la Bendición de los Frutos, a cargo del cura párroco Daniel Caballero.

En este marco, el jefe comunal Miguel Ángel Ronco llevó a cabo el tradicional golpe de reja de arado, para finalizar con una destacada propuesta artística que tuvo como protagonista al grupo folclórico Turay, junto a bailarines de los talleres culturales municipales.

CANDIDATAS AL CETRO 2023

Santa María de Oro

Paula Álvarez

Paula Álvarez, 20 años, paramédica profesional, instructora médica. Estudia Tecnicatura Superior en Podología. Proyecto: Capacitación en RCP, maniobra de Heimlich y primeros auxilios. Objetivo: brindar a la comunidad los conocimientos inmediatos para actuar ante un caso de urgencia y emergencia, realizando los llamados correspondientes al servicio de emergencia, aplicando maniobras y saberes básicos en una atención primaria asistencial para la conservación de la vida.

La Central

Brisa Sassu

Brisa Sassu, 19 años, estudia Profesorado de Educación Primaria. Proyecto: “Charlas para la prevención de adicciones”. Objetivo: realizar encuentros sobre diferentes temáticas relacionadas a las adicciones y de esta forma otorgar herramientas a jóvenes y adultos para conocer y enfrentar situaciones de prevención.

San Isidro

Delfina Manzur

Delfina Manzur, 23 años, estudia Filología Inglesa. Proyecto: Comer, cuidar y amar nuestro cuerpo. Objetivo: informar a adolescentes entre 13 y 17 años sobre trastornos alimenticios mediante charlas en escuelas secundarias con la finalidad de prevenir y crear conciencia sobre este tema.

Los Árboles

Caditatas distritales por la corona departamental de vendimia 2023 Rivadavia. Distrito: Los Árboles, Melanie Garay foto: Gentileza municipio de Rivadavia

Melanie Garay, 24 años, secundario completo. Proyecto: Inclusión a través de la lengua de señas. Objetivo: realizar capacitaciones sobre lengua de señas en escuelas primarias, secundarias y terciarias para lograr una comunicación efectiva entre las personas de la comunidad sorda y la sociedad en general.

Medrano

Julieta Olivera

Julieta Olivera, 23 años, estudia Medicina. Proyecto: Salvemos vidas. Objetivo: brindar charlas para informar y capacitar a la población sobre algunos temas de salud como por ejemplo, primeros auxilios (RCP, maniobra de Heimlich), tensión arterial, patologías prevalentes (Cáncer de mama, de próstata, etc.), Infecciones de Transmisión sexual, entre otros.

Andrade

Leonela Bordón

Leonela Bordón, 20 años, estudia Educación Especial. Proyecto: Querer nuestro cuerpo. Objetivo: abordar el respeto y la aceptación sobre el cuerpo a través de charlas con profesionales, ofrecer apoyo psicológico integral en instituciones de Andrade para personas con trastornos alimenticios y brindar información sobre cáncer de mama, violencia de género, entre otros.

Los Campamentos

Milagros Escudero

Milagros Escudero, 20 años, estudia Tecnicatura de Instrumentación Quirúrgica. Proyecto: Con tus manos puedes salvar vidas. Objetivo: capacitar a la población en temas como RCP, Maniobra de Heimlich, curación de heridas, medición de signos vitales, entre otros.

La Libertad

Julieta Ogas

Julieta Ogas, 20 años, estudia Tecnicatura en Radiología. Proyecto: Hablemos sobre TDAH. Objetivo: articular acciones con diferentes instituciones para brindar charlas informativas sobre el Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad para que padres, madres y/o tutores sepan cómo se comporta un niño/a con TDAH, los tratamientos existentes y de qué manera influye en el desarrollo académico.

La Reducción

Sofía Fernández

Sofía Fernández, 20 años, productora de seguros, estudia Licenciatura en Sistemas de la Información. Proyecto: Alfabetización digital. Objetivo: realizar encuentros con adultos mayores para brindarles conocimientos tecnológicos y de lecto-escritura para que puedan hacer trámites, consultas, comunicación personal.

Los Huarpes

Jennifer Arce

Jennifer Arce, 22 años, esteticista personal y en cuidado de la piel. Proyecto: Accesibilidad para personas sordas e hipoacúsicas en los servicios de salud. Objetivo: crear un servicio de atención integral para personas sordas e hipoacúsicas en hospitales y centros de salud con el fin de optimizar la interacción entre los pacientes y los profesionales para un correcto diagnóstico y tratamiento.

Mundo Nuevo

Mayra Chávez

Mayra Chávez, 24 años, estudia Tecnicatura en Psicomotricidad. Proyecto: Capacitación para padres sobre Atención Temprana. Objetivo: concientizar a padres, madres y/o tutores sobre cómo llevar a cabo la Atención Temprana en cada niño/a potenciando su crecimiento y aprendizaje conforme a su edad.

El Mirador

Milena Fontanari

Milena Fontanari, 22 años, estudia Tecnicatura Superior en Radiología. Proyecto: Sin barreras. Objetivo: implementar señalética para personas ciegas en lugares públicos y turísticos, con el fin de que puedan orientarse y saber cómo accionar en un determinado espacio.

Ciudad

Azul Farías

Azul Farías, 20 años, tripulante de cabina. Proyecto: Rivadavia limpia. Objetivo: recorrer las escuelas primarias y secundarias para concientizar a los chicos sobre el cuidado del medio ambiente y la importancia del reciclaje.