Soberanas nacionales apoyan la elección de la reina alternativa de Guaymallén y piden que el Gobierno le permita participar de la Vendimia 2022

A pocos meses de la Fiesta de la Vendimia continúa la polémica con la elección o no de la reina de Guaymallén. Ahora la comisión de reinas nacionales, Corenave se sumó al pedido vecinal y de ex soberanas, tras la decisión del municipio guaymallino de no presentar más reinas a partir de la próxima fiesta nacional. Emitió un comunicado por medio de sus redes sociales apoyando la decisión de la Coreguay y pide que el gobierno provincial autorice a la futura reina a participar de los actos oficiales de Vendimia.

Gabriela Araujo