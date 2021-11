Con más de 85000 visitantes, finalizó la Feria del Libro 2021

Durante 10 días, bajo la producción integral del Gobierno de Mendoza y con el apoyo del CFI, pasaron por el Auditorio Angel Bustelo más de 85000 personas, que disfrutaron de un gran despliegue, que tuvo como protagonistas a las letras y la música. La Feria Internacional del Libro Mendoza 2021 contó con 92 presentaciones de libros; 53 stands; 27 bandas y 25 talleres, en los espacios de la Feria y los coordinados por la DGE, COPROBIP y la Asamblea de Trabajadores de la literatura.

Más de 260 artistas, entre musicos, Djs, Vjs y visuales, se sumaron a diversas instalaciones y numerosas actividades en las carpas de la DGE, Editoriales Independientes, Edelij, el Escenario Infantil, la Carpa de Circo y el Club del Vinilo.

Este año, la feria también recordó y rindió tributo a diversas personalidades de la cultura, entre ellas a Jorge Sosa, con la presencia de Damián Sánchez y un grupo de destacados artistas mendocinos; a las letras de Rosario Bléfari, con la presencia de Garamona; a Rolando López; Eduardo Gregorio, escritor de Junín; Carlos Levy; a Guillermo Quiroga Yanzi, profesor de la FFyL UNCUYO y a Charly García, en el día de su cumpleaños.

Algunos de los grandes atractivos de esta edición fueron los espectáculos que combinaron las letras con la música. Así, sobre los espacios escénicos de la feria pudimos disfrutar de una Jam poética, con 7 poetas, dos músicos y Vj; la Sparkling Big Band; Sabrina Perulan; Brassas; La Moladora; Emmanuel Horvilleur; La Cesar Pavón Orkesta; exhibiciones de Cultura Free Style; Willy Tertulian; Spaghetti Western; Vicky Zuin; El Soldado; Lity Brescia; Cuarzo Caramelo; Batala; Quassi Band; Acid Combo; Cristina Pérez; Los Chimeno; La Teylor Méndez; Maurito & The Rufos; Surco Pando; Lucia Miremont; Paula Maffia; un homenaje a Piazzolla; Edu Schmid y Puna.

Ofertas y atractivas propuestas

Entre los más de 50 stands de la feria, pudimos encontrar los de las librerías de la provincia. Allí se ofrecieron promociones, descuentos especiales y atractivos ejemplares y colecciones que hicieron que el público comprara gran cantidad de libros.

Iván Miszei, responsable de una las librerías participantes, destacó: “Estamos muy contentos, porque ha sido una feria maravillosa. Extrañábamos y deseábamos esto, hace mucho tiempo que la gente quería salir y lo hemos visto reflejado en la organización, en los cuidados y en los protocolos. Desde mi lugar, quiero felicitar a todo el personal de Cultura y a toda la gente que fue parte esto. Fue un gran acierto hacerla aquí en el Bustelo.”

Por su parte, la Ministra de Cultura y Turismo, Mariana Juri, comentó: “El balance ha sido altamente positivo, muy felices con esta edición. Han sido 10 días en los que no solamente hemos podido celebrar el regreso a la presencialidad, sino que hemos visto, por un lado, la gran asistencia de de publico, son más de 85 mil personas que se han dado cita aquí en las distintas actividades de esta feria, pero además, es un gran acierto tanto en su programación como en su localización.”

La funcionaria además agregó que la feria se llamó Letras que suenan: “lo que nos permitió unir la literatura con la música y realizar homenajes a grandes como Jorge Sosa o Charly García. Esta convocatoria de descubrir, a través de la música, también nos permitió que se acercara un público muy joven y esto es lo que ha sido lo más llamativo de la feria”, finalizó la funcionaria.

Disfrutar de la Feria

Germán Estrella resaltó: “La he pasado bien, hasta he podido protagonizar algún evento. Se le ha dado mucha difusión a autores mendocinos y me gustó mucho la propuesta de acompañar con música, esto de letras que suenan.”

Jessica Millet, sobre la presencialidad de esta Feria del Libro 2021: “Es una experiencia divina y se consigue muchísima variedad de libros a un precio espectacular, que no ocurre otro lado. He comprado libros del rubro infantil, porque tengo una nena de dos años. De arquitectura, por mi profesión y de Julio Verne, porque mi marido es aficionado”.

Santiago Clement presentó un taller basado en su libro ‘Cómo hacer vino en casa’. Al respecto el autor comentó: “Volver al encuentro emociona, porque obviamente el contacto en virtualidad no es lo mismo a pesar que hoy hay muy buenas herramientas, la calidez del público es muy hermoso. Es algo que a nosotros los escritores nos da muchísima gratificación.”