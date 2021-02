Soberanas inolvidables: votá a la mejor reina nacional de la Vendimia que dio Godoy Cruz

El año 2020 modificó muchos órdenes de nuestras vidas. Incluso, de nuestras tradiciones. De hecho, la más popular de Mendoza, la Fiesta Nacional de la Vendimia , se vio trastocada en su edición 2021 y este año, luego de varias décadas, no tendrá elección de la soberana, que es uno de los momentos más seguidos y queridos por el público de la provincia.

Pero dado que no habrá una elección oficial, Los Andes se lanza a otra propuesta: ofrecer una elección histórica. Por eso, invitará a sus lectores a votar a las mejores reinas de toda la historia. En la primera etapa, se podrá votar por departamentos: cada día, saldrá una encuesta para que el público vote a la mejor reina nacional que ha dado cada uno, desde 1936 a esta parte. La elección será difícil en algunos (Guaymallén, por ejemplo, tiene 10 reinados nacionales), más sencillo en otros (hay distritos con sólo dos soberanas en toda la historia) y otros no requerirán cumplir este paso (Capital no tiene reinas y La Paz sólo ostenta una).

Tras esa elección por departamentos, llegará el momento crucial: elegir, de entre cada una de cada departamento, a la reina de reinas, a la reina de la Vendimia inolvidable.

El turno ahora es el de las reinas de Godoy Cruz, uno de los departamentos que encabeza la cima de más coronas. Además, cuenta con el exclusivo honor de ser el primer que tuvo a una reina nacional, con la pionera Delia Escudero, la primera reina nacional de la historia (1936).

Tras ese capítulo que dio origen a toda una tradición, hubo que esperar 13 años para que otra godoicruceña ostentara el cetro vendimial, con Gloria Fábregas, reina de 1949.

Pasaron 16 años para que llegara otra reina nacional de Godoy Cruz, pero fue la que dio inicio a una seguidilla importante. Así, en 1965 fue coronada Norma Nassivera y, apenas tres años más tarde, lo fue Zinadelia Baigorria. Luego, sucedió algo similar en la década siguiente: en 1976 fue electa Analía Ortiz Baeza y a los tres años, la coronada fue María Elena Vallejos.

Sin reinas en los 80, fue María de los Ángeles Masi quien le devolvió la corona a Godoy Cruz en 1994 y, menos de una década más tarde, en 2003, la elegida fue Anabel Molina. Finalmente, la hasta ahora última reina nacional de la Vendimia por Godoy Cruz fue la rubia Gabriela Koltes, en 2011.

Entre estas nueve inolvidables mujeres deberán votar nuestros lectores para elegir a su preferida y a la que representará al departamento en la búsqueda de la reina de reinas de diario Los Andes.