18 de junio de 2026 - 19:02

Vuelve a abrir el Paso Cristo Redentor tras las nevadas en alta montaña: desde cuándo

El paso que conecta Mendoza con Chile volverá a estar habilitado en su horario de invierno tras el temporal.

Vuelve a abrir el Paso Cristo Redentor

Vuelve a abrir el Paso Cristo Redentor

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Prensa Gendarmería Nacional
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este viernes 19 de junio, el Paso Cristo Redentor, que conecta Mendoza con Chile, volverá a estar habilitado en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos.

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Tras permanecer cerrado durante toda la jornada del jueves por intensas nevadas en la zona de alta montaña, la Coordinación del Centro de Frontera informó que el corredor internacional volverá a estar habilitado a partir de las 9 horas en Argentina (8 en Chile) de este viernes.

COMUNICADO DE PRENSA 19-6 PISCR

Para el fin de semana anticipan un pronóstico favorable en la zona de alta montaña, por lo que el cruce podría permanecer habilitado durante varios días.

Por otro lado, cabe destacar que el Paso Cristo Redentor continúa funcionando en el horario de invierno, que es de 9 a 21 en el lado argentino y de 8 a 20 en el lado chileno.

Además, el Paso Pehuenche continúa habilitado para todo tipo de vehículos.

Horarios del Paso Pehuenche

Hora Argentina:

  • Salida del país: 11:30 a 18:00 h.

  • Entrada al país: 11:30 a 19:00 h.

Hora Chile:

  • Salida hacia Argentina: 10:30 a 17:00 h.

  • Entrada desde Argentina: 10:30 a 18:00 h.

A su vez, las autoridades recomendaron a los usuarios a planificar sus viajes con antelación y mantenerse informados por los canales oficiales ante cualquier novedad.

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