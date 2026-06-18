18 de junio de 2026 - 18:08

Tunuyán: una joven madre murió tras someterse a una ligadura de trompas en el Hospital Scaravelli

Ayelén Moyano tenía 22 años y era madre de dos niños. Su familia denuncia negligencia médica y sospecha que recibió una dosis de anestesia superior a la necesaria.

Fue a hacerse una ligadura de trompas y murió tras la cirugía en el Hospital Scaravelli de Tunuyán

Fue a hacerse una ligadura de trompas y murió tras la cirugía en el Hospital Scaravelli de Tunuyán

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Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Lo que debía ser una intervención programada terminó en una tragedia en el departamento de Tunuyán, donde una joven madre de 22 años, identificada como Ayelén Moyano, falleció este miércoles por la noche en el Hospital Scaravelli luego de someterse a una cirugía de ligadura de trompas.

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Ayelén, quien residía en dicho departamento y era madre de dos niños, había ingresado al centro asistencial el martes por la mañana con estudios prequirúrgicos que la habilitaban para la operación, según el testimonio de su pareja Diego Gambarte.

Sin embargo, las complicaciones surgieron inmediatamente después de la intervención. Al ser trasladada a una sala común, Ayelén no despertaba de la anestesia.

A los pocos minutos, su cuerpo comenzó a mostrar signos alarmantes: sus pies y dedos se tornaron morados, lo que alertó sobre un cuadro de paro cardiorrespiratorio. Aunque los médicos lograron reanimarla tras varios minutos de maniobras, el daño cerebral sufrido por la falta de oxígeno fue irreversible.

La familia de la víctima sostiene una hipótesis firme sobre lo ocurrido: un exceso de anestesia. Según relató su pareja, antes del turno de Ayelén, una paciente de mayor contextura física se arrepintió de operarse, y sospechan que la dosis preparada para esa persona pudo haber sido administrada erróneamente a la joven.

Tras el paro inicial, Ayelén fue derivada a terapia intensiva, donde su estado se agravó el miércoles tras presentar una arritmia cardíaca. Finalmente, la joven falleció esa misma noche.

Denuncia y falta de respuestas

La tragedia se ve agravada por la denuncia de la familia respecto a la falta de contención institucional. Diego Gambarte manifestó que, al intentar buscar explicaciones, se encontró con que el director del hospital se encontraba fuera del país y el responsable del Área de Salud estaba de licencia.

A raíz de lo sucedido, la familia presentó una denuncia formal en la Comisaría de Tunuyán para que se investigue el accionar de la cirujana y la anestesista involucradas.

Por su parte, desde el Hospital Scaravelli informaron que se ha iniciado una investigación interna para esclarecer las causas de la muerte y deslindar responsabilidades. Mientras tanto, la comunidad del Valle de Uco permanece consternada por la pérdida de la joven madre y exige justicia.

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