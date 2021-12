“Sin Guadalupe no hay felices fiestas”: A más de 6 meses de la desaparición de la niña, su familia marchó en San Luis

El 14 de junio de este año por la tarde, mientras su familia estaba en un cumpleaños dentro de una casa del barrio 544 Viviendas de San Luis, Guadalupe Lucero -quien tenía 5 años por aquel entonces- desapareció mientras jugaba a la rayuela con una prima. “La Guada se fue”, dijo su primita cuando ingresó al interior de la vivienda donde estaban los adultos, y hasta describió que se había ido “con una chica”. Esa fue la última vez que se la vio y se supo algo de la niña, quien el 6 de diciembre cumplió 6 años.

A 191 días de la desaparición de Guadalupe (más de 6 meses), este martes sus padres convocaron a una movilización en la puerta de la Casa de Gobierno de San Luis. Y hasta allí fueron familiares, amigos y otras personas que han hecho de la búsqueda de Guadalupe una causa nacional.

Posteo de Eric Lucero, padre de Guadalupe Lucero

“Se acercan las fiestas, pasaron 6 meses y en San Luis se lavaron las manos. Hoy Guada tendría que estar con nosotros, no en donde quiera que esté. Por eso les pido que compartan y que nos acompañen a pedir justicia por Guada. ¡No se olviden de mi pequeña Lupe!”, posteó en su Facebook Éric Lucero, papá de la pequeña y quien convocó durante los últimos días a la marcha para pedir celeridad y que se reactive la búsqueda de su hija. “¡Sin Guadalupe no hay felices fiestas!. Seis meses sin respuestas, el Gobierno de San Luis es responsable”, difundió en sus redes sociales Lucero, con la convocatoria a que la ciudadanía se sumara a partir de las 10:30 de hoy en la puerta de la Casa de Gobierno puntana.

Yamila Cialone, su mamá de la pequeña, también eligió las redes sociales para recordar a su hija y visibilizar el dolor de más de medio año sin saber nada de la pequeña. “190 días sin ninguna novedad de nada. ¿Cómo puede ser que haya tantos recursos y tecnología hoy en día, y no hay nada de ella? Es inexplicable, Dios”, manifestó con dolor en su cuenta de Facebook.

Yamila Cialone y Eric Lucero, papá y mamá de Guadalupe Lucero

Guadalupe cumplió 6 años

El 6 de diciembre, Guada cumplió 6 años. Y también vía Facebook, su madre pidió por ella y la recordó con cariño y dolor. “Aún no creo todo lo que nos pasa, todo lo que estamos viviendo. No le encuentro respuesta. Solo sé que te extraño demasiado, Guada. Y que ese dolor crece cada día más, no quiero un diciembre sin vos, ni empezar un año nuevo sin tu presencia, te necesito”, escribió la mujer el 5 de diciembre, en la víspera de su cumpleaños.

“Ojalá que donde sea que estés, te encuentres bien, sana y que nunca olvides que tenes una familia que espera por vos. Aunque el tiempo pase, siempre estaré acá esperándote y recordándote, recordando tus traversuras, que extraño”, siguió la mujer. “Mañana quisiera poder sentir tu abrazo, escuchar tu saludo y que estés conmigo para el momento de cantar el ‘feliz cumpleaños’ y soplar las velitas juntas. Sería mi mejor regalo y mi deseo para ese día”, concluyó Cialone, y acompañó el posteo con dos fotos de ella y su hija.

La mamá de Guadalupe Lucero le dedicó un emotivo mensaje en Facebook el día de su cumpleaños número 6.

Así sigue la causa por la desaparición de Guadalupe

A principios de diciembre la investigación del caso por la búsqueda de Guadalupe pasó a manos de la Justicia Federal. Esto tiene que ver con que, entre tanta incertidumbre, la hipótesis más fuerte que se maneja es que Guadalupe Lucero no se encuentra en San Luis.

En los días posteriores a su desaparición se hicieron varios rastrillajes y operativos de búsqueda de la niña, aunque sin resultados positivos ni indicios. Incluso, se hizo un operativo cerrojo en los ingresos y egresos a la provincia puntana y que incluía la revisión minuciosa de todos los autos que salían del territorio. En más de una oportunidad, Guadalupe fue buscada en Mendoza a raíz de distintas versiones y datos que llegaron a manejarse, aunque sin resultados exitosos.

Guadalupe Lucero junto a su mamá, Yamila. (Foto / Facebook)

“Averiguación privación ilegítima de la libertad y/o apropiación” es la carátula con que se está avanzando en el caso de la pequeña, y la principal teoría apunta a un posible delito de tráfico de personas.

Al momento de explicar el traspaso de la investigación al fuero federal, desde la dirección de Prensa del Poder Juidicial de San Luis se aclaró que era “para evitar resoluciones contradictorias y la superposición de tareas, aunque los recursos provinciales quedan a disposición para la cooperación y la colaboración que se les requiera”.