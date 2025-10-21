21 de octubre de 2025 - 11:59

Sin explicaciones, el PAMI le "devolvió" las 5.000 cápitas que le había quitado a una clínica de Rivadavia

Hace un mes el PAMI le había quitado 5.000 cápitas a una clínica de Rivadavia sin dar muchos argumentos y ahora se las devolvió, también sin explicaciones

Crisis del sistema privado de salud en Rivadavia por un conflicto entre PAMI y una clínica&nbsp;

Crisis del sistema privado de salud en Rivadavia por un conflicto entre PAMI y una clínica 

Foto:

Por Enrique Pfaab

Hace 40 días el PAMI decidió quitarle las 5.000 cápitas que tenía a una de las dos clínicas de Rivadavia. El organismo no dio explicaciones sobre el porqué de la medida. Ahora, también sin argumentar la medida, el PAMI decidió reintegrarle a esa clínica la capacidad de atender a los jubilados y pensionados.

En el Este los afiliados del PAMI vienen advirtiendo sobre dificultades en la atención médica, pero en Rivadavia esto se había tornado especialmente complejo y grave, ya que una de las dos clínicas del departamento había sido "sacada" del sistema por el propio PAMI.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), a mediados de septiembre último, le quitó a la Clínica del Sol (Medi – Sal S.A.) perteneciente al médico Oscar Abraham, ubicada en Constitución 48 de la ciudad de Rivadavia, a escasos 50 metros de la plaza principal de la ciudad cabecera, las más de 5.000 cápitas que estaba cubriendo la clínica.

Abraham dijo ene se momento que Clínica del Sol era prestadora desde hacía más de 20 años y que la medida de quitarle las cápitas fue impuesto sin aviso ni argumentos.

Luego, se supo que el PAMI había auditado a la Clínica un año atrás y había detectado una gran cantidad de deficiencias pero no había tomado medidas al respecto, salvo la notificación y advertencia sobre esto.

Ya en septiembre de este año el PAMI retiró a sus afiliados de esa Clínica y, como única opción de atención médica, les sugirió que se hicieran atender en las clínicas de San Martín.

Ahora, 40 días después de esa medida y también sin explicaciones claras, el INSSJP volvió a habilitar a la Clínica del Sol para que atienda a sus afiliados.

