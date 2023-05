Sin certezas de que abra el paso, chilenos varados sufren por la falta de dinero y de lugares donde quedarse

Son unos 200 los chilenos que se encuentran esperando que abra el corredor internacional en Uspallata y están viviendo una verdadera pesadilla. Hoy se cumple el cuarto día sin poder retornar a su país, y muchos de ellos se han quedado sin dinero.

Tampoco funcionan los sistemas para recibir las transferencias de pesos chilenos y que con eso pudieran ser asistidos por sus parientes. Familias enteras, mujeres embarazadas, niños muy chicos aguardan con temor y a todos los embarga la incertidumbre de cuándo volverán a su hogar.

Tormenta y bloqueo

El primer temporal de viento y de nieve propia de época invernal obligó a los visitantes a quedarse en Mendoza, adonde llegaron el fin de semana pasado para abastecerse de alimentos de primera necesidad en los mayoristas y remedios de venta libre, como lo vienen haciendo desde enero, favorecidos por el atraso cambiario argentino.

Nunca se imaginaron que vivirían estas horas desesperantes por el cierre del paso y lo peor es que no cuentan con información precisa de su país para tomar decisiones y, por ejemplo, cruzar por Aguas Negras –en San Juan–, a más de 600 kilómetros y con un camino de tierra, en pésimas condiciones.

“No sabemos qué hacer, porque sería arriesgarnos a ir por San Juan y que nos cierren allá. Ya no nos queda plata argentina y no podemos recibir las transferencias de nuestros familiares porque los sistemas se quedan sin efectivo. Hay niños, hay mujeres embarazadas, personas muy grandes. Nos quedamos durante todo el día en la estación de servicio esperando alguna noticia, porque de nuestro país no tenemos ninguna información de cuándo se abrirá el paso”, contó Carola, quien vino con su esposo, su hijo de 10 años y una pareja amiga.

“Hoy mi hijo colapsó, lloró al despertar. La verdad estamos realmente preocupados”, aseguró la mujer que forma parte de los extranjeros que ocupan en el día las instalaciones de las dos estaciones de servicio que hay en la Villa de Uspallata y durante la noche duermen en sus autos.

“Entre todos juntamos dinero para ayudar a una de las chicas, que está embarazada, y que pudiera estar en un alojamiento. Desde Gendarmería nos han traído un plato de carbonada y también agua caliente, de nuestro país no hemos recibido ayuda alguna”, aseguró con desesperación.

Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional y la Coordinación del Paso Cristo Redentor trabajan contrarreloj ante la posibilidad de que mañana viernes se pudiera habilitar el corredor. Incluso, buscaron una alternativa de generación de energía para alimentar el sistema, frente a la gran demanda que se presentaría al descomprimirse el camino. Hay que recordar que son 1.500 los vehículos chilenos que quedaron atrapados en Argentina por la dureza del clima de alta montaña.

Foto: José Gutiérrez / Los Andes

“Estamos en crisis, en una situación de emergencia. Estamos trabajando minuto a minuto con Chile para que ante la posibilidad de que se abra una ventana, estén las condiciones dadas para el retorno de todas estas personas. Es lo que queremos y nos desvela. Lamentablemente ha pasado esto, pero debemos velar por la seguridad ante todo”, reconoció el coordinador del Paso Cristo Redentor, Daniel Galdeano.

Por el momento, continúan las malas condiciones meteorológicas por fuertes nevadas que se proyectaban con persistencia en la noche. “Por más que se abra, debemos pedirle a la gente que maneje tranquila, que sea prudente y que prevea tener alimentos y agua”, recomendó el coordinador.

El problema de las reservas

Lo otro que aparece como problemático es que mientras las horas se hacían eternas en la playa de estacionamiento de la YPF en Uspallata, otros chilenos debían abandonar los alojamientos porque este temporal se produce en pleno fin de semana turístico, en donde ya había reservas.

Así lo planteó el gerente del hotel Uspallata, Aldo Tillar: “Todos estos días hemos recibido a unos 30 turistas chilenos, pero lamentablemente no los podíamos seguir hospedando porque hay personas que hicieron sus reservas por este fin de semana largo. Ya no hay lugar”.

No son sólo los turistas los que vinieron por turismo o compras los que tienen inconvenientes. Los otros complicados son los camioneros. Una alternativa para los 900 que también esperan poder transportar sus cargas es la más nueva de las estaciones de servicio de Uspallata, que cuenta con servicio de duchas y capacidad para responder a esta contingencia ahora que a la demanda normal de ellos se suma la de los turistas.

“Hay unos 50 autos que están a la vera de la estación de servicio. Aquí se están duchando y también tienen agua caliente y están utilizando los baños. En los primeros días tuvimos mucha gente, ya se ha ido descomprimiendo porque o se volvieron a Mendoza o se fueron por el Paso Agua Negra”, aseguró el jefe de la Estación de Servicio 1151.

“Estamos asistiendo a estas personas lo más que se puede con alimentos, la ambulancia del Servicio Coordinado de Emergencias, atentos para colaborar lo más posible con esta situación. Esperamos que pueda generarse conciencia por esta experiencia porque este es el primer temporal fuerte que hemos tenido y el invierno todavía no empezó”, recalcó.

Consumen lo que compraron para llevarse

Isabel, otra turista chilena, que está esperando en Uspallata poder volver a su país, comentó otro de los contratiempos con los que se encuentran a tantos días varados.

“Hemos pedido dinero a nuestros familiares, pero a los servicios de transferencias les pasa que llega un momento en que ya no cuentan con efectivo y debemos esperar. Mientras tanto nos quedamos sin plata para poder comprar agua caliente o alimentos”, señaló en contacto con este medio.

“Muchos empezamos a consumir la misma mercadería que vinimos a buscar a Mendoza. No nos ha quedado otra solución ante la falta de dinero y de un lugar donde parar”, admitió Alejandra.

A la espera de una ventana

Hay expectativas de que mañana viernes al mediodía se realizará la reapertura del corredor internacional. Esta es la esperanza de tantos chilenos que están dispersos en toda la provincia y de los transportistas brasileños, chilenos y de otras nacionalidades que están esperando en Uspallata.

Un grupo menor aguardaba hasta ayer en la Terminal de Ómnibus, donde la gerencia enfatizó que cuentan con comodidades para que puedan aguardar la salida de los colectivos.

Frente a la situación que atraviesan sus compatriotas, en el Consulado Chileno de Mendoza recalcan que todo se está monitoreando. Así lo afirmó la cónsul adjunta Francisca Rivera, quien ante la consulta de este medio respondió escuetamente: “La situación está siendo monitoreada coordinadamente con autoridades locales y se está a la espera de ventana meteorológica para un retorno seguro”.