Sigue el malestar de los prestadores turísticos por las restricciones para circular por la ruta 7

El dueño del parque de nieve manifestó su enojo por las medidas que han tomado las autoridades en torno al mal estado del Corredor Internacional.

Este domingo el dueño de Los Puquios volvió a cargar contra el Gobierno por las medidas restrictivas que se están llevado a cabo en la zona de Alta Montaña a raíz del mal estado del Corredor Internacional.

Desde el perfil del prestador turístico publicaron un duro menaje en el marco de la celebración por el Día de la Independencia.

“Que logremos nuestra Independencia de las cadenas que hoy nos esclavizan: la ceguera burocrática, la desconexión con el pueblo, la mentira, la traición, la falta de empatía y capacidad para gestionar, la ley del menor esfuerzo que la gran mayoría de quienes rigen nuestros destinos sin brújula ni norte cumplen a rajatabla, mientras nos someten a los caprichos de su necedad incorregible”, expresaron en la publicación.

Además, afirmaron que a lo largo de este domingo estarán mostrando el estado de la ruta 7.

Prestadores turísticos vs restricciones de tránsito

Este viernes, luego de dos semanas, reabrió el Paso Cristo Redentor. Sin embargo, la reapertura dejó un sabor amargo en aquellos trabajadores de Alta Montaña que esperaban el invierno para abrir sus puertas.

El comité de frontera sólo habilitó el tránsito para el transporte de cargas y esto generó una catarata de reclamos de los prestadores turísticos que se encuentran en la zona cordillerana.

“La medida no me gusta, pero lamentablemente estamos cansados de que no se nos tenga en cuenta, entonces algún tipo de molestia tenemos que ocasionar para que paren un poco más las antenas y simplemente vengan a enterarse de la problemática nuestra, no pedimos nada más que eso”, había manifestado Eduardo Soler a diario Los Andes.

Además, el titular de Los Puquios ratificó que este sábado abrirían el complejo, teniendo en cuenta el inicio de las vacaciones y la nieve acumulada, y así lo hizo.

