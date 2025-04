Siete años de prisión para el falso perito por plantar pruebas: su antecedente en Mendoza

Este martes, el instructor de perros Marcos Herrero fue condenado por el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca a 7 años de prisión por haber plantado pruebas en la causa por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro , ocurrida en 2020 en Buenos Aires. Además, recibió una inhabilitación de 14 años para ejercer su profesión . Sin embargo, no fue su primera sentencia: hace dos años, la Justicia de Mendoza le dio 8 meses de cárcel , luego de intervenir como supuesto perito en la búsqueda de una mujer desaparecida.

El rastreador Marcos Herrero, ingresa a la Fiscalía de Homicidios. Foto: Ignacio Blanco

Según la acusación, en ese destacamento colocó un amuleto con forma de sandía y piedras turmalinas que, supuestamente, pertenecían a Facundo. Tres testigos cercanos al joven declararon que nunca lo habían visto con ese objeto, por lo que los investigadores dedujeron que no lo llevaba habitualmente. Además, en ese momento se probó que las dos piedras encontradas no provenían del mismo cristal, y que el joven llevaba una turmalina violeta, no negra.