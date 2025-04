"Si estudiara del otro lado del Atlántico", la historia de intercambio que se escribe en dos idiomas

Bodega Hinojosa.jpeg Visita a Bodega Hinojosa, Tunuyán. Gentileza

Las familias anfitrionas no solo abrieron las puertas de sus casas: también ofrecieron su tiempo, su afecto y su hospitalidad. Se sumaron a la experiencia con total generosidad, agrandando sus familias durante unas semanas.

Son los propios estudiantes del Normal quienes mejor resumen lo vivido: “Fue único y mágico”, dicen. Una de las chicas cuenta: “Más que nada, fue explicarles ciertas cosas del idioma que no entendían, como algunas expresiones. Y no solo ellos se sorprenden con nuestra cultura, nosotros también nos sorprendemos con la suya. Por ejemplo, cuando fuimos al Manzano Histórico, le sacaban fotos a las montañas. Para nosotros es algo normal, porque lo vemos todos los días”.

“Cuando llegaron, no sabían que nuestro español no era como el de España. Tuvimos que enseñarles que acá no decimos ‘aquí’, ‘tú’, ‘eres’... Les enseñamos nuestras palabras, pero también nuestra historia. Se sorprendieron mucho con el acto por Malvinas y la importancia que le damos”, agregan.

Sobre la convivencia, destacan algunas diferencias: “Tienen costumbres muy distintas. Se acuestan temprano, desayunan bien temprano y después casi no comen. No toman mate, no pasan tanto tiempo con la familia. Pero se adaptaron rápido. Pensé que me iba a costar conocerlos, pero fue muy fácil. Un adolescente es un adolescente en todo el mundo”.

Estudiantes de Francias y anfitriones. Grupo completo..jpeg Equipo completo. Estudiantes franceses junto a sus compañeros anfitriones de las Escuelas de Tunuyán, Maipú y Ciudad. Gentileza

Cuenta regresiva para Francia

En septiembre, será el turno de los estudiantes locales en viajar a Francia.

Desde noviembre del año pasado, cuando se firmaron los convenios, la comunidad educativa del 9-035 comenzó a preparar cada detalle del encuentro. Y ahora, con la partida de los visitantes en los próximos días, se asoma la inminente realidad, la del viaje propio. “Al principio, el que ellos viajaran, lo veían como algo muy lejano, y ahora les parece que mañana es septiembre”, dice Mercado.

“Siento que los voy a extrañar muchísimo. Hicimos conexiones muy lindas y espero que nunca se borren”, expresa una de las alumnas del Normal. Sin embargo, en el rostro de los cuatro se adivina el reflejo de la felicidad y la expectativa frente a lo desconocido. “También estoy feliz, porque se acerca más el momento de nuestro viaje”, confirma otro de ellos. “Creo que viajar es una oportunidad única en la vida”, resume una de las chicas.

Con la simpleza del pronunciar que caracteriza al adolescente, confirman que existen experiencias que transforman. Porque no solo se expande el vocabulario ni se agrandan los conocimientos culturales, sino que también el mundo empieza a sentirse un poco más alcanzable.