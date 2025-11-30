Sergio Roggerone "En la Cima": "Neymar me compró un cuadro"

El artista plástico detalla que está pintando diez cuadros a la vez y que pasa hasta 12 horas por día en su taller.

El artista mendocino Sergio Roggerone vive entre dos mundos fascinantes: el de la creación simultánea y el del reconocimiento internacional. En una entrevista íntima con Laura Rez Masud, el pintor reveló los detalles de su particular método de trabajo, la insólita venta de un cuadro a la megaestrella de fútbol Neymar Jr., y el destino de su emblemática casa, La Alboroza.

Roggerone confesó que una vez pintó 10 cuadros a la vez y que una de esas obras llegó a las manos del mismísimo Neymar Jr.

La conversación tomó un giro arquitectónico al abordar el destino de su residencia y estudio: La Alboroza. Esta casa, que es casi una obra de arte en sí misma, ha sido el refugio y el taller donde se gestaron muchas de sus creaciones más aclamadas.

Actualmente, La Alboroza se encuentra a la venta. Sin embargo, Roggerone ya tiene un ambicioso Plan B en caso de no encontrar el comprador ideal: convertirla en un exclusivo Hotel Boutique.

En esta charla sincera, Serio Roggerone revela su sueño: transformar su imponente mansión en un hotel boutique. Un recorrido por su vida, su obra, sus ambiciones en un nuevo encuentro con Laura Rez Masud en el ciclo de entrevistas de Diario Los Andes, En La Cima.