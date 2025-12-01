Presentan el primer laboratorio de IA para vincular tecnología con actividad económica: cómo funciona

Mendoza ya cuenta con el primer laboratorio de Inteligencia Artificial (IA) del país, y que permitirá a profesionales de las ciencias económicas contar con formación y acompañamiento profesional responsable . Durante la mañana de este lunes, 1 de diciembre, se celebró el acto oficial de inauguración y lanzamiento de este espacio técnico, formativo y estratégico, y que apunta a acompañar a los matriculados en la incorporación de la IA y tecnología al ejercicio profesional.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza (CPCEM) y el Polo TIC Mendoza firmaron un convenio de cooperación como parte del lanzamiento de esta flamante herramienta, acuerdo que amplía las posibilidades de formación, investigación y desarrollo conjunto de soluciones tecnológicas para la profesión.

Según destacó el presidente del CPCEM, Julián Sadofschi, la Inteligencia Artificial no viene a reemplazar el criterio humano ni la sensibilidad que caracterizan a las ciencias económicas, sino que -por el contrario- impulsa nuevas formas de analizar, investigar y relacionarse .

En ese sentido, destacó que la decisión de crear un Laboratorio en lugar de una comisión responde a que se busca enfoque dinámico y flexible ante el rápido avance tecnológico . Además, Sadofscho hizo hincapié en la inclusión de todas las generaciones de profesionales.

Por su parte, los coordinadores del Laboratorio de IA, Tania Damiani y Maximiliano Morales explicaron que la IA transforma el estilo de vida profesional. " La tecnología libera tiempo de tareas mecánicas para enfocarse en estrategia y consultoría" , resumieron. Y mencionaron la necesidad de humanizar la adopción tecnológica con capacitaciones personalizadas y un acompañamiento gradual.

Inteligencia artificial freepik

Casos de éxito

Durante la presentación, expusieron referentes del sector de la IA y las nuevas tecnologías, entre quienes se destacaron el vicepresidente del Polo TIC Mendoza, Jaime Alberto Aguiló; el director ejecutivo del Polo TIC, Juan Cepparo; y el director del Laboratorio de Ciencias de Datos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo, Pablo Manhic.

Además, el fundador de ÜNICO y VUSKA.ME, Diego Caso, compartió un caso concreto de aplicación exitosa de Inteligencia Artificial en recursos humanos.

De esta manera, y con este lanzamiento, el CPCEM se posiciona como pionero en la región en la integración ética, estratégica y práctica de la Inteligencia Artificial. Y la iniciativa apunta a fortalecer el rol del contador público como asesor de alto valor en un mundo cada vez más tecnológico.