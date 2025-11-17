Inédito: un municipio argentino nombró a una Inteligencia Artificial como funcionaria y le dio firma propia

El chatbot estará a cargo de una Dirección General. Esto le permite gestionar expedientes, resoluciones y trámites diarios. Negaron que el objetivo es recortar personal.

El municipio de Zárate, en Buenos Aires, dio un paso inédito en la administración pública argentina: incorporó oficialmente a una nueva Inteligencia Artificial (IA) dentro de su estructura y le asignó responsabilidades propias de un cargo directivo.

La herramienta, llamada ZARA, fue designada como “Directora General de Atención al Vecino No Humana” y contará con firma para gestionar expedientes, resoluciones y trámites diarios. La decisión quedó formalizada mediante el decreto municipal N° 532/25, firmado por el intendente Marcelo Matzkin.

Zara, la chatbot funcionaria Zárate se convierte así en la primera ciudad del país en integrar un chatbot como funcionaria, en un área que depende de la Subsecretaría de Innovación y Accesibilidad Digital. Desde la gestión aclararon que no se busca reemplazar personal, sino “acompañar los procesos y mejorar la capacidad de respuesta”.

Matzkin señaló que la IA permitirá brindar una atención “más eficiente, constante y accesible”, al tiempo que reforzará el trabajo del equipo municipal. ZARA podrá gestionar reclamos, turnos, solicitudes y consultas durante las 24 horas, y derivar cada caso según corresponda.

El intendente destacó que el objetivo es “acelerar los trámites y simplificar la interacción con los vecinos”. En esa línea, remarcaron que los asistentes digitales reducen tiempos, viajes y barreras de acceso a los servicios municipales, además de ampliar el alcance de la atención administrativa.