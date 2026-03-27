Semana Santa 2026: creció 80% las reservas de departamentos y estos son los destinos más elegidos

A días de Semana Santa , el interés de los argentinos por viajar ha mostrado un fuerte crecimiento, con una marcada intención de aprovechar el fin de semana largo en el interior del país. La empresa de alojamiento Airbnb registró un aumento de más del 80% en comparación con Semana Santa en 2025 y realizó un relevamiento de las preferencias de los argentinos a la hora de viajar.

No es Chile: el destino internacional que arrasa las reservas en Semana Santa entre los argentinos

A nivel local, los destinos más buscados son Buenos Aires, San Carlos de Bariloche, Mar del Plata y Puerto Iguazú. Según los datos relevados, estas ciudades se consolidan como las opciones preferidas por los argentinos, por su combinación de naturaleza, gastronomía y propuestas culturales.

Buenos Aires encabeza la lista y es elegida por quienes buscan una escapada urbana con una amplia oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento. Por su parte, Bariloche continúa posicionándose como uno de los favoritos por su oferta de actividades al aire libre y paisajes únicos.

Por su lado, Mar del Plata se mantiene como una opción atractiva para quienes buscan combinar mar, ciudad y propuestas gastronómicas, mientras que Puerto Iguazú capta el interés de quienes desean conectar con la naturaleza en uno de los entornos más emblemáticos del país.

Según los datos internos de la plataforma Airbnb, las búsquedas de opciones para quedarse en destinos argentinos crecieron más de un 140% interanual, superando el ritmo de incremento de las búsquedas internacionales desde el país y reforzando, de esta manera, la preferencia de los argentinos por escapadas nacionales.

Destinos internacionales más elegidos

Respecto a los viajes al exterior, los datos de búsquedad reflejan un aumento sostenido, con incremento superior al 70% interanual. Brasil se consolida entre uno de los destinos más elegidos y las ciudades más destacadas son Arraial do Cabo, Río de Janeiro, Florianópolis y Búzios.

A estos le siguen otros destinos internacionales como Miami, Madrid, Barcelona y Milán, reflejando una variedad de preferencias, entre quienes eligen propuestas más cercanas de playa y quienes optan por experiencias más urbanas y culturales.

El mágico pueblito de Brasil frente al Atlántico un paraíso de playas salvajes y atardeceres inolvidables (1) Brasil es el país más elegido por los argentinos

Las preferencias de los argentinos a la hora de viajar

De acuerdo a los datos relevados, las búsquedas de los argentinos muestran que las escapadas en pareja lideran ampliamente la tendencia, representando cerca del 50% del total. Por su parte, los viajes en grupo concentran casi el 30% , mientras que los viajes en familia representan alrededor del 20%

En cuanto al perfil de los viajeros, los datos muestran que los millennials (entre 30 y 45 años) lideran las búsquedas para Semana Santa 2026, representando casi el 40% del total. A ellos le siguen la Generación Z (entre 14 y 29) con cerca del 30%, y la Generación X (entre 45 y 61) con casi 30% . En menor medida, figuran los baby boomers y los seniors, lo que refleja una mayor participación de generaciones más jóvenes en la planificación de escapadas durante el fin de semana largo.