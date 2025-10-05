Sebastián Zuccardi En La Cima: "Mi mejor vino está por venir"

El enólogo mendocino, uno de los hacedores más premiados del país, se abrió en una profunda entrevista en el ciclo "En la cima". Habló del desafío de continuar la historia familiar, su filosofía de constante búsqueda y brindó un panorama de la industria vitivinícola global.

El reconocido viticultor, Sebastián Zuccardi, fue el invitado central de la última edición del ciclo de entrevistas "En la cima", conducido por Laura Rez Masud. Zuccardi, cuya labor ha posicionado a la bodega familiar entre las más prestigiosas a nivel mundial, se refirió al intenso camino que implica mantener y expandir el legado que lleva su nombre.

Durante la charla, Zuccardi abordó el desafío de continuar la historia iniciada por su abuelo y consolidada por su padre. Subrayó que el legado no se trata solo de la marca, sino de la ética de trabajo y el compromiso con la región. "El apellido es un motor, no un techo", afirmó el enólogo, destacando que su trabajo se centra en interpretar los Valles de Uco y no simplemente replicar éxitos pasados.

Finalmente, el viticultor brindó un análisis de la industria. Para Zuccardi, el vino argentino se encuentra en una etapa de madurez y diversificación, dejando atrás la monocromía para enfocarse en la identidad de cada región.