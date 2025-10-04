4 de octubre de 2025 - 20:57

Después del Zonda, ingresa un frente frío y lluvias en Mendoza: de cuánto será la máxima

El pronóstico anticipa un cambio en el tiempo luego de un sábado con altas temperaturas en la provincia.

El pronóstico para este domingo en Mendoza.

Foto:

Archivo Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tras un sábado caluroso y con viento Zonda en algunas zonas de Mendoza, para este domingo está prevista una jornada con marcado descenso de la temperatura debido al ingreso de un frente frío.

La Dirección de Contingencias Climáticas anticipa un domingo parcialmente nublado, con descenso de la temperatura y vientos del sector sur. Además se anticipan precipitaciones aisladas durante la madrugada. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 19°C y la mínima será de 11°C.

Además, Defensa Civil emitió una alerta amarilla informando que "persistirán las condiciones de viento oeste en cordillera y precordillera". A su vez, indican el ingreso de un frente con viento Sur y nevadas durante la madrugada en zonas de cordillera.

Pronóstico extendido en Mendoza

De cara al lunes está prevista una jornada similar, con poco cambio de la temperatura y poco nuboso en la zona de cordillera. La máxima será de 20°C y la mínima de 5°C.

En tanto el martes se espera una jornada con buen tiempo y ascenso de la temperatura, donde volverán los días primaverales. La máxima será de 25°C y la mínima de 6°C.

