Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del sábado 4 de octubre

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados :

5°-1274

6°-0962

7°-4495

8°-2720

9°-0790

10°-3770

11°-8081

12°-7565

13°-0571

14°-0777

15°-8385

16°-2776

17°-2378

18°-2708

19°-3890

20°-8699

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Primera 12 Hs.

1°-7453

2°-8885

3°-8544

4°-3256

5°-5687

6°-4144

7°-9695

8°-0220

9°-5001

10°-9877

11°-2263

12°-7846

13°-5373

14°-1888

15°-3661

16°-0241

17°-4164

18°-2632

19°-4905

20°-6028

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Matutina 15 Hs.

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

En qué días y horarios hay sorteos de la Quiniela de Mendoza

El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.Hay cinco (5) modalidades de sorteos:

La Previa: 10.15 hs

Primera: 12 hs

Matutina: 15 hs

Vespertina: 18 hs

Nocturna: 21 hs

Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).

Cómo se juega a la Quiniela de Mendoza

El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.

Cuánto dinero se gana en la Quiniela de Mendoza

A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:

Cuatro cifras: se gana 3500 veces el valor apostado.

Tres cifras: se gana 600 veces el valor apostado.

Dos cifras: se gana 70 veces el valor apostado.

Una cifra: se gana 7 veces el valor apostado.

El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991.