La Cámara de Diputados declaró de interés a "En la Cima", el ciclo de entrevistas de Los Andes

Hoy viernes 3 de octubre al mediodía, en el Salón de Planta Baja del Edificio Margarita Malharro de Torres, en la Legislatura de Mendoza, se realizó el acto en el que la Honorable Cámara de Diputados declaró de interés al ciclo “En la Cima” , producción de Los Andes que, desde su estreno, se ha consolidado como un espacio de entrevistas en profundidad con referentes de la cultura, la innovación, el deporte, la ciencia y la gestión pública y privada.

La distinción —impulsada por el presidente de la Cámara, Andrés Lombardi, y la diputada provincial Beatriz Martínez— destacó el aporte del ciclo a la cultura mendocina y su proyección hacia la región y el país.

“Es una gran alegría estar reunidos en este lugar para un evento tan importante. Agradezco muchísimo a Laura y a todo el equipo que ha trabajado en este programa. La idea de declarar de interés a En la Cima surgió porque sigo este ciclo desde hace tiempo y valoro profundamente su aporte”, señaló la diputada Beatriz Martínez durante la ceremonia.

Luego agregó: “Detrás del profesionalismo de En la Cima se nota la pasión. Es muy valioso que la sociedad mendocina pueda conocer a la persona que hay detrás de un rol público. En un tiempo de tantos conflictos, el programa logra generar empatía y mostrarnos todo lo que tenemos en común, más allá de las diferencias partidarias o religiosas”. Y finalmente completó: “Coincidimos por unanimidad en la Cámara de Diputados en la importancia de reconocer a En la Cima. Este programa acerca y concilia a las personas, y eso es muy valioso para la sociedad mendocina”.

Por su parte, la conductora Laura Rez Masud agradeció el reconocimiento y subrayó el espíritu del ciclo: “Recibir este reconocimiento de la Cámara de Diputados nos llenó de orgullo y es un honor enorme, porque significa que se valora el trabajo que hacemos con tanto esfuerzo. En la Cima nació en Los Andes con la idea de romper esquemas y apostar a un formato audiovisual que nos permitiera mostrar a los referentes mendocinos desde un costado más humano. El acompañamiento del público, con miles de visualizaciones y la posibilidad de encarar ya una segunda temporada, nos confirma que este camino valió la pena”.

DISTINCIÓN EN LA CIMA (3) Matías Valencia dio su mirada del "detrás de cámara".

El productor del ciclo, Matías Valencia, aportó su mirada desde detrás de cámaras. “Cuando me propusieron este proyecto me pareció un desafío fascinante: mostrar a la persona detrás del personaje, más allá de lo que solemos ver en los medios. Al principio teníamos que explicar mucho a los invitados de qué se trataba, pero hoy sucede lo contrario: nos llaman ellos porque quieren estar en En la Cima. Eso refleja el impacto y el interés que genera. Nuestro objetivo siempre es llegar a esa entrevista perfecta, la que logra descubrir a alguien que normalmente no habla. Este reconocimiento nos alienta a seguir en ese camino y a agradecer también a nuestras familias, que nos acompañan en este trabajo tan intenso y apasionante”, sostuvo emocionado el productor.

La mirada editorial de Los Andes

El cierre estuvo a cargo del secretario general de redacción de Los Andes, Rubén Valle, quien puso en contexto el significado del reconocimiento para el diario. “En nombre de Diario Los Andes agradezco este reconocimiento a En la Cima, un espacio que incorporamos a comienzos de este año para ampliar el ecosistema comunicacional de un medio que pronto cumplirá 142 años. A nuestras plataformas online y en papel sumamos el formato audiovisual, convencidos de que debemos ampliar los canales de contacto con los mendocinos y sintonizar con una audiencia cada vez más compleja y exigente. En base a su experiencia y calidez, Laura Rez Masud encabeza un equipo que logra encontrar en cada entrevistado una historia o una conexión auténtica. En tiempos de ansiedad y discursos de odio, la propuesta de En la Cima es volver al diálogo, al cara a cara, al aquí y ahora”, afirmó Valle.

El acto concluyó con aplausos y la entrega de la distinción al equipo de Los Andes, en un clima de celebración que refuerza el compromiso de seguir produciendo un ciclo que ya es parte de la conversación pública de Mendoza.

