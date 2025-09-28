28 de septiembre de 2025 - 01:05

Gabriel "Puma" Goity En la Cima: "Hay artistas que no se bancan hacer un clásico"

El reconocido intérprete Gabriel "Puma" Goity habló sobre la preparación que exige un papel protagónico y su alta vara de profesionalismo.

Por Emilce Campigotto

El actor argentino Gabriel Puma Goity se consolidó como una de las figuras más respetadas y a la vez más frontales del medio. En una nueva entrevista de "En la Cima", el intérprete no dudó en señalar las diferencias entre ser una figura y ser un profesional dedicado, asegurando que para él, el éxito solo perdura si se mantiene el rigor y el estudio.

“Hay artistas que no se bancan hacer un clásico”, sentenció Goity, marcando una distancia con aquellos colegas que, a su juicio, no están preparados para afrontar roles protagónicos que requieren profundidad y compromiso. El actor considera que subestimar la preparación es un error que muchos cometen.

Goity se reconoció a sí mismo como un profesional "muy exigente" en su trabajos. Un repaso por su larga trayectoria y su postura sobre política en esta nota imperdible.

Embed - Puma Goity En La Cima: “Hay artistas que no se bancan hacer un clásico”
