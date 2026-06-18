Se viene un fuerte cambio de tiempo en esta región: alertan por intensas tormentas y fuertes ráfagas de viento

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tormentas para la tarde-noche de este jueves, con un leve ascenso térmico y mejoras definitivas a partir del viernes.

Resistencia y sus alrededores se preparan para un cambio brusco en el tiempo este jueves. Tras varios días marcados por las bajas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes. Se espera que la inestabilidad comience a manifestarse durante la tarde, extendiéndose hacia la noche.

El pronóstico indica que la mañana iniciará con nubosidad en aumento, pero el fenómeno principal llegará en la segunda mitad del día. Las tormentas fuertes afectarán gran parte del territorio chaqueño, trayendo consigo un leve ascenso en los valores térmicos en comparación con las jornadas previas. Para este jueves, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11 y una máxima de 19 grados.

image Qué se espera para este jueves con el alerta por tormentas El viento jugará un papel central en el desarrollo del sistema de tormentas. Inicialmente se esperan brisas leves del noreste que, con el correr de las horas, rotarán hacia el sector sur. Este cambio vendrá acompañado de una intensificación en la velocidad, alcanzando niveles moderados con la presencia de ráfagas que podrían afectar la visibilidad y el tránsito en zonas urbanas.

El pronóstico para el viernes y el fin de semana en Resistencia La inestabilidad persistirá durante las primeras horas del viernes. El reporte oficial señala que se prevén tormentas fuertes durante la madrugada, aunque las condiciones comenzarán a mejorar paulatinamente conforme avance la mañana. La nubosidad irá en disminución y los vientos del sur se mantendrán leves, con una amplitud térmica reducida entre los 15 y 17 grados.

image De cara al fin de semana, el panorama resulta más alentador para quienes planean actividades al aire libre. Para el sábado se anuncia un cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde-noche. El frío volverá a sentirse con mayor intensidad en las primeras horas, con una marca mínima de 10 grados, mientras que la máxima se situará cerca de los 18 grados.

Las autoridades recomiendan tomar las precauciones habituales ante la vigencia del alerta amarillo, especialmente en lo que respecta a la circulación por calles propensas a anegamientos y el resguardo de objetos que puedan ser desplazados por el viento. La mejora definitiva del tiempo permitirá un cierre de semana laboral más estable, aunque con un ambiente que seguirá siendo fresco en toda la región.