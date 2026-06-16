Cae la temperatura y el cielo se mantendrá nublado en Mendoza: cuál será la máxima de este miércoles

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una mínima de 4°C. Cómo estará durante el día y el tiempo en los próximos días.

Este miércoles se presentará en Mendoza con un incremento de la cobertura nubosa y condiciones de inestabilidad en la región montañosa. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ingreso de humedad mantendrá el cielo gris sobre los oasis productivos y el área metropolitana.

La jornada en el llano estará caracterizada por un escenario nublado, vientos del sector norte, leve descenso de la temperatura. Tras un amanecer riguroso en el que la mínima se ubicará en los 4°C, el poco protagonismo del sol acotará el confort térmico, donde la máxima alcance apenas los 17°C.

Respecto al Sistema de Alerta Temprana del SMN, el organismo no registra alertas vigentes por tormentas severas ni viento Zonda para el Gran Mendoza ni los sectores bajos, por lo que las condiciones en la planicie se mantendrán estables dentro de un marco puramente invernal.

En Alta Montaña las perspectivas meteorológicas vuelven a tornarse adversas: el reporte oficial advierte de forma explícita sobre la presencia de nevadas en cordillera, un fenómeno que afectará la visibilidad en el corredor andino y mantendrá bajo estricta evaluación preventiva la apertura del Paso Cristo Redentor.