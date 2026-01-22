¡Se viene la segunda edición del Mundial de la Hamburguesa!

El evento gastronómico que reúne a los fanáticos de las hamburguesas regresa a la Ciudad el 20 y 21 de febrero. Los locales interesados ya pueden inscribirse. Hay tiempo hasta el 26 de enero

La Ciudad de Mendoza se prepara para encender las planchas nuevamente. Tras el éxito de su primera edición, llega el segundo Mundial de la Hamburguesa, el evento que busca destacar la excelencia y diversidad de las propuestas gastronómicas en la provincia. La cita será el viernes 20 y sábado 21 de febrero, a partir de las 19 h, en la Nave Cultural.

Por esto, desde el municipio se convoca a las hamburgueserías y locales gastronómicos de Mendoza a ser parte de esta fiesta. Las inscripciones ya están abiertas y se reciben completando el formulario online hasta el 26 de enero a las 23:59 h.

Debido a la disponibilidad del predio, el evento contará con una capacidad limitada de stands. Así, la selección de los participantes se realizará por orden de inscripción, priorizando a aquellos que cumplan con todos los requisitos solicitados en el reglamento.

El desafío: la Cheeseburger perfecta Quienes, además, quieran competir por la mejor cheeseburger deberán apurarse a inscribirse, ya que sólo podrán hacerlo los primeros 16 que cumplan los requisitos. Para ello deberán aguardar la confirmación oficial por parte de la Municipalidad, quien notificará a los seleccionados tras verificar el cumplimiento de los ítems dispuestos y la disponibilidad de espacio.