Se viene el corte de agua progamado en Mendoza: qué zonas afectará y cuándo durará

Mendoza se prepara para un sábado 6 de septiembre con tareas de mantenimiento fundamentales en el Dique Potrerillos y la instalación de un nuevo caudalímetro, lo que impactará en el suministro de agua y el caudal del río Mendoza.

Después de una postergación debido a "la tormenta de Santa Rosa", este sábado 6 de septiembre se llevarán a cabo dos acciones estratégicas para la provincia. Por un lado, se realizará una maniobra de mantenimiento vital en el descargador de fondo (DDF) del dique Potrerillos y, por el otro, Aguas Mendocinas procederá con la instalación de un nuevo caudalímetro . Estas tareas provocarán cortes de agua en diversas zonas del área metropolitana .

Las maniobras coinciden con el sábado en el que Aguas Mendocinas (Aysam) realizará cortes programados , a fin de optimizar los tiempos de trabajo por la instalación de un nuevo caudalímetro sobre el acueducto de 800 mm a la salida del establecimiento potabilizador Potrerillos y los trabajos previos para la futura colocación de otros dos en la planta potabilizadora Luján II.

Los procedimientos de Aguas Mendocinas comenzarán a las 3.30 y requerirán de un corte programado de agua potable en distintas zonas del área metropolitana. El servicio se irá restableciendo paulatinamente entre las 24 y las 48 horas después de los trabajos.

Aumento del caudal del río Mendoza

La Dirección de Hidráulica del Ministerio de Energía y Ambiente informó que los trabajos en el dique Potrerillos comenzarán a las 8 de la mañana con la apertura escalonada del DDF. Se espera alcanzar un caudal máximo de 250 m³/s en una operación que se extenderá por aproximadamente una hora y media.

Prensa Aysam

Ante esta situación, el Ministerio de Energía y Ambiente ha emitido un fuerte llamado a la población para que no se acerque a las márgenes del río Mendoza durante este período, ya que se generarán aumentos de caudal controlados, pero de gran magnitud. Los trabajos contarán con la supervisión de la inspección Fase II de Potrerillos y equipos técnicos de CEMPPSA, garantizando el cumplimiento de estrictos protocolos de seguridad hidráulica.

¿Por qué es tan importante el descargador de fondo?

El descargador de fondo del dique Potrerillos es un componente estratégico con múltiples funciones cruciales. Su rol principal es permitir el vaciado rápido del embalse, pudiendo reducir su nivel máximo hasta la mitad de su altura en un plazo máximo de diez días.

Además, este sistema posibilita la expulsión de sedimentos en suspensión durante eventos de crecida con agua barrosa, previniendo así obstrucciones aguas arriba. Actúa también como un respaldo fundamental ante emergencias, ya que puede abastecer de agua para consumo urbano y riego en caso de que el sistema de aducción principal quede fuera de servicio.

El DDF está compuesto por dos compuertas radiales de 2,5 metros de ancho por 4,10 metros de alto, que operan en conjunto con una válvula Howell-Bunger para regular el caudal. La apertura completa de ambas compuertas permite una rápida reducción del nivel del embalse, disminuyendo la presión hidrostática sobre la presa.