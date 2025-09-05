5 de septiembre de 2025 - 22:00

Tras una semana fresca, se espera un sábado agradable en Mendoza: a cuánto llegará la máxima

El pronóstico del tiempo indica ascenso de la temperatura y buen tiempo en la zona de cordillera.

El pronóstico para este sábado en Mendoza.&nbsp;

El pronóstico para este sábado en Mendoza. 

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este sábado 6 de septiembre, está pronosticada una jornada con poca nubosidad y ascenso en la temperatura en Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Leé además

Advierten posible falta de agua luego de la tormenta del viernes.

Se viene el corte de agua progamado en Mendoza: qué zonas afectará y cuándo durará

Por Redacción Sociedad
Autoridades provinciales y de la Unión Industrial Argentina: Matías Díaz Telli, Georgina Riveros, Emilce Vega Espinoza, Hebe Casado, Alfredo Cornejo, Martín Rappallini, Marcos Calvente, Rodolfo Vargas Arizu, Mauricio Badaloni y Patricia Giménez.

Éxito del Bootcamp Empresarial Mendoza 2025: innovación y alianzas para el futuro productivo

Por Celeste Laciar

Tras un viernes agradable durante la tarde, para este sábado se espera una jornada similar. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 17°C y la mínima será de 3°C.

De todos modos, anticiparon heladas parciales en algunas zonas de la provincia. En San Rafael y General Alvear, las heladas llevaran las temperaturas a bajo cero: de -2°C a -4°C.

En tanto en la zona de cordillera anticipan una jornada con buen tiempo y poco nubosa. El Paso Cristo Redentor continúa habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza

De cara al domingo pronostican una jornada con nubosidad variable y leve ascenso de la temperatura, además de posibles nevadas en la zona de cordillera. La máxima será de 18°C y la mínima de 4°C.

En tanto para el lunes seguirá en ascenso de la temperatura, en lo que será una semana primaveral. La máxima alcanzará los 21°C y la mínima será de 6°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Unión Industrial Argentina (UIA) desembarcó en Mendoza como parte de su recorrido federal y compartió un almuerzo de camaradería en Casa Medrano. 

La UIA reforzó su agenda federal en Mendoza

Por Redacción Economía
El Bootcamp Empresarial Mendoza 2025 fue el espacio para analizar cómo la innovación y el trabajo en red pueden potenciar a las empresas

Innovación y trabajo en red: claves para que las empresas crezcan en contextos difíciles

Por Sandra Conte
El Plan de la Mariposa en Mendoza

El Plan de la Mariposa azotó en Maipú con su "Correntada": así fue el ritual de rock, conexión y sanación

Por Rodrigo Cuello
ulpiano suarez visito la escuela misericordia y entrego material deportivo

Ulpiano Suarez visitó la escuela Misericordia y entregó material deportivo

Por Redacción