Tras una semana fresca, se espera un sábado agradable en Mendoza: a cuánto llegará la máxima

El pronóstico del tiempo indica ascenso de la temperatura y buen tiempo en la zona de cordillera.

El pronóstico para este sábado en Mendoza.

Para este sábado 6 de septiembre, está pronosticada una jornada con poca nubosidad y ascenso en la temperatura en Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Tras un viernes agradable durante la tarde, para este sábado se espera una jornada similar. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 17°C y la mínima será de 3°C.

De todos modos, anticiparon heladas parciales en algunas zonas de la provincia. En San Rafael y General Alvear, las heladas llevaran las temperaturas a bajo cero: de -2°C a -4°C.

En tanto en la zona de cordillera anticipan una jornada con buen tiempo y poco nubosa. El Paso Cristo Redentor continúa habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza De cara al domingo pronostican una jornada con nubosidad variable y leve ascenso de la temperatura, además de posibles nevadas en la zona de cordillera. La máxima será de 18°C y la mínima de 4°C.