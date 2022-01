Se triplicó la demanda de atención primaria de salud por el rebrote de Covid-19

Entre la semana anterior y esta, las guardias y centros de atención primaria de la salud muestran un marcado incremento en la demanda de atención, vinculada al rebrote de casos de Covid. Según las estimaciones, entre la semana previa y esta se triplicaron las consultas y estas están asociadas a cuadros respiratorios.

Esto se notó particularmente desde la última semana de diciembre y es justamente la misma proporción en que se incrementaron las notificaciones por la infección.

En el Centro de Salud N°139, ubicado en el Barrio Municipal de Las Heras aseguran que el aumento se nota particularmente desde la última semana de diciembre y es lo mismo que sostuvieron otros consultados. Su directora, Natalia Vargas aclaró que solo realizan el hisopado a personas con síntomas y que la mayoría llega con ellos, por lo que dan con la definición de caso y se les realiza el procedimiento.

Walter Vázquez, director del hospital Español, de Godoy Cruz aseguró que el incremento es notorio y lo estimó en la misma proporción. Para graficarlo detalló que la mayoría de las consultas son por cuadros respiratorios y que, como en el centro de salud, por los síntomas se hisopa, por ello las muestras tomadas permiten de algún modo una medida.

Dijo que el 14 y 15 de diciembre hicieron 20 y 18 procedimientos, respectivamente, el 20 de diciembre fueron 31, el 28 ascendieron a 58 y desde allí se dispararon. Tuvieron ayer un pico de 130y más de 100 consultas. Es decir que están pudiendo procesar unas 100 muestras diarias y remarcó que lo están haciendo en el mismo nosocomio.

Allí, como en otros lugares consultados, explicaron que están afrontando la situación con el recurso humano que hay, de algún modo que esto suceda en esta época recibe el impacto de las licencias por vacaciones de los trabajadores de la salud.

“La cantidad de médicos no la vamos a poder aumentar, como problema adicional están las licencias por vacaciones entonces hay que reasignar el recurso humano para poder dar respuesta a toda esta demanda”, señaló Vázquez.

Demoras en la atención y casos

La situación ha generado demoras, en algunos nosocomios, con esperas de dos a tres horas. Lo mismo está pasando en los distintos lugares para vacunarse y en los centros de testeos de toda la provincia.

Algunos consultados señalaron que varios de los pacientes comentan haber estado en fiestas por el fin de año y una vez más ponen en evidencia la importancia de mantener los cuidados preventivos como barbijo y distancia.

Por el momento, no se aprecia igual impacto en la ocupación de camas por internaciones debido a la infección, aunque no se descarta que suceda las próximas semanas. Se atribuye al anticipado impacto de los festejos de fin de año junto con la probable circulación conjunta de las variantes delta y ómicron, que es casi segura pero no se ha confirmado por laboratorio.

“Es pronto para sacar conclusiones, en los próximos 10 a 20 días vamos a ver el verdadero impacto en el sistema de salud”, subrayó Rodolfo Torres respecto de las internaciones.

El médico, de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza, detalló que los principales síntomas que están observando son fiebre, congestión de vías aéreas y dolor de garganta.

Recordemos que Delta ya circula en la provincia y aunque el ministerio de salud local no lo ha confirmado, todos miran a ómicron también. Ambas variantes del virus Sars Cov-2 son más infecciosas pero la segunda produce una disparada de contagios muy abrupta que no se observa en con la primera.

Ayer el gobierno nacional asumió la circulación comunitaria de esta variante.