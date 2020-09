Se sumaron 459 nuevos casos en la provincia

Los casos de coronavirus en la provincia de Mendoza siguen mostrando una leve caída, desde el pasado 10 de septiembre cuando se llegó al máximo de 854 infectados. Desde entonces la curva de nuevos positivos diarios viene en descenso y la jornada de ayer no fue la excepción. Tal como se detalla en el comunicado diario del Ministerio de Salud, en la jornada del domingo se registraron 459 nuevos infectados.

Entre los mismos 80 tuvieron como nexo el contacto estrecho con pacientes confirmados por el virus. Además se encontraron 174 pacientes en operativos en barrios y 3 entre el personal de salud. En tanto fueron 202 los que quedaron en investigación epidemiológica por no poder verificar el contacto. En total se hicieron 1.012 determinaciones por lo que la tasa de positividad fue del 45,3%, notablemente mayor al 10% recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

En el informe también se dieron a conocer 7 fallecidos asociados al Covid-19, entre los cuales hay 4 hombres y 3 mujeres. Del total cinco estaban internados en el hospital Privado. Se trata de personas de 72, 80, 74, 70 y 75. Mientras que otro hombre de 72 se encontraba en el hospital Scaravelli y un mayor de 92 en el hospital Central. Todos contaban con enfermedades previas. Ayer también se recuperaron 278 personas.

Puntualmente en el Sur de la provincia, que cuenta desde hace algunos días con un informe separado, se realizaron 81 determinaciones y se encontraron 9 nuevos casos positivos en San Rafael. Entre ellos sólo 1 fue por contacto estrecho con positivos de Covid-19 y los restantes se encuentran en investigación epidemiológica. Hasta la fecha, y desde el inicio de la pandemia, se han recuperado 540 pacientes en el Sur de Mendoza. Asimismo, cuenta con 1.080 casos positivos confirmados y 26 fallecimientos con Covid-19 en este mismo periodo.

En total la provincia cuenta con 22.592 infectados desde el inicio de la pandemia. En tanto los recuperados ya suman 11.860 y los fallecidos 268. Lo que arroja un total de 10.464 personas positivas por el virus, que están pasando el aislamiento tanto en sus hogares como en efectores de salud de toda la provincia.

A pesar de la leve merma en la curva, septiembre será el mes con más casos registrados desde que comenzó la pandemia en marzo pasado. Con 15.185 casos ya superó a agosto, cuando se registraron 6.080 infectados y a julio cuyo total quedó cerrado en 1169.

Panorama nacional

Durante la jornada de ayer en todo el país fueron confirmados 8.841 nuevos casos de Covid-19. Con estos registros, se contabilizan 711.325 positivos en todo el territorio nacional. Entre los mismos 565.935 son pacientes recuperados y 129.641 son casos confirmados activos.

Además, en las últimas 24 horas se notificaron 206 nuevas muertes, entre los cuales fueron 110 hombres y 96 mujeres. Se trata de un número notablemente menor que las 470 que marcaron el triste récord de fallecimientos el martes de la semana pasada.

Al momento la cantidad de personas fallecidas es de 15.749. Mientras que desde el Ministerio de Salud de la Nación aclararon que del total de fallecidos que reporta la provincia de Buenos Aires en el día de ayer, 3.309 casos se encuentran pendientes de carga en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS).

Desplazaron a la jefa de terapia intensiva del Lagomaggiore

En medio de la actual crisis sanitaria generada por el Covid-19, se conoció la decisión del hospital Lagomaggiore de separar de su función a Graciela Zakalik, quien se desempeñó hasta la semana pasada como jefa de Terapia Intensiva del hospital. La médica seguirá trabajando en el hospital pero sin esta posición de jerarquía.

La situación generó el descontento por parte Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) desde donde lo calificaron como una medida arbitraria de la que el gobierno no pudo dar una explicación certera. “Por un medio dicen que es una reestructuración y por el otro que es un problema interno del servicio queriéndole echar la culpa”, manifestó Isabel Del Pópolo, secretaria general del sindicato.

Para ella, si lo que motivó la determinación fue algún desentendimiento, se tendría que haber actuado previamente y apaciguar la situación. “Hay que tener en cuenta que lleva adelante un servicio crítico en un momento como este, lo que conlleva un gran estrés”, aseguró Del Pópolo. En tanto consideró que no era el momento oportuno. “Sacar del manejo de un servicio a una profesional que lo maneja muy bien no tiene ningún sentido”, subrayó a la vez que señaló que quien quedó a cargo no es un terapista, sino un médico de otra especialidad. “Me imagino que será momentáneo”, deslizó.

En tanto la titular de Ampros apuntó en contra de la actual directora de Lagomaggiore, Roxana Cabrera. “Una dirección no se puede manejar de esta manera”, se lamentó. A pesar de los intentos de este diario, fue imposible tener una respuesta tanto de Cabrera como de algún responsable del Ministerio de Salud de la provincia.

Una bebé de 3 meses falleció por Covid-19

El parte del pasado sábado trajo consigo una triste noticia, al anunciar el fallecimiento de una beba de 3 meses que estaba internada en el Hospital Pediátrico Humberto Notti. La pequeña nació prematura a las 35 semanas de gestación, tenía tumores hepáticos y cursaba una enfermedad inmunológica. Desde el nosocomio infantil informaron, además, que a la pequeña se le estaban realizando estudios genéticos debido a la enfermedad que presentaba antes de contraer coronavirus. La noticia repercutió en los medios nacionales y tal como informaron en el diario La Nación, la niña mendocina sería la víctima más joven del Covid-19 de todo el país. Entre los casos de fallecimientos de menores de edad registrados durante la pandemia, en el matutino mencionaron el deceso de un pequeño de seis meses que vivía en el partido bonaerense de Quilmes y otro de nene menor de un año y medio de Santiago del Estero.