Se realizó la primera entrega del refuerzo escolar monetario 2024

La Ciudad entiende la necesidad de entregar un refuerzo escolar como política de apoyo y promoción al derecho a la educación de niños y adolescentes para acompañar el inicio del ciclo lectivo. Por este motivo, es que el Programa de “Transferencia Monetaria en Efectivo, Refuerzo Ayuda Escolar-2024″ está activo y la primera entrega ya se llevó a cabo en el microcine de la municipalidad.

En esta oportunidad, se trató de 148 refuerzos, de $15.0000 c/u, que fueron distribuidos entre 90 familias para poder cumplimentar con las responsabilidades escolares. En abril se realizará la próxima y también será programada.

En cuanto a los beneficiarios, se trata de niños en edad pre-escolar (menores de 4 años); titulares de la AUH, que no perciben la misma dado que no existe ADDENDA tramitada; niños o adolescentes no titulares de la AUH ni de la SUAF (se pueden contemplar situaciones de NNA que perciban dichos beneficios que sean evaluadas por los equipos territoriales); niños o adolescentes de grupos familiares cuyo jefe de hogar es titular de PNC; adolescentes no titulares de la AUH hasta 25 años.

Por otra parte, los requisitos a tener en cuenta son: poseer domicilio real en Capital, ficha Apros activa, presentación de fotocopias de DNI del titular y a quien se entregó la ayuda, certificados de inscripción como alumno regular del establecimiento al que asiste.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza realizará esta misma tarea en el mes de abril, lo que se comunicará respectivamente.

Es importante destacar que dicha intervención es realizada por los equipos territoriales de Familia, Niñez y Adolescencia, quienes acompañan a los grupos familiares en el proceso de garantizar cuidados y efectivizar derechos de niños, niñas y adolescentes en cuanto a la educación, salud, identidad y recreación, entre otros.

Para el acceso al segundo cobro de la ayuda económica escolar, los ciudadanos podrán acercarse a los diversos centros de atención territorial hasta el miércoles 27 de marzo.

B° San Martín: Atención de demanda espontánea martes y miércoles en el CIC 3 (ex Rama) de 9 a 12.

Centro y Secciones: Lunes en Gimnasio N° 3, miércoles en CIC 1, de 9 a 12, y jueves en casa central, subsuelo o tercer piso, de 8 a 13.

B° Flores y Olivares: Lunes CIC 2 y martes en el NIDO, de 9 a 12

B° La Favorita 1: Lunes y miércoles en el Salón Comunitario. Horario de 9 a 12.

B° La Favorita 2: Lunes en el municentro Infancia, frente a plaza Aliar y martes en el municentro Renacer, B° 31 de Mayo, de 9 a 12.

Cabe destacar que anualmente cientos de grupos familiares son acompañados por los equipos territoriales por situaciones referentes a los derechos enunciados y en el proceso de garantizar cuidados de los niños y adolescentes, brindando orientación a progenitores sobre crianza y límites, en pos de promover un buen trato en la relación con sus hijos.