Se jubiló “Falopa”, el perro policía especializa en la búsqueda de personas

Se jubiló “Falopa”, un perro policía que se especializaba en la búsqueda de personas. El can, que “trabajaba” para la fuerza en Jujuy, tendrá una ceremonia de retiro el próximo 18 de abril.

“Falopa” recibió ese nombre porque iba a formar parte de la División Narcóticos. Según informó Todo Noticias, los agentes policiales también habían pensado llamarlo “Merca”.

El sargento Marco Aramayo contó a los medios locales encontró al can un día que estaba paseando por el dique las Ciénagas con su hijo de cinco años y un amigo instructor de canes de Buenos Aires.

“Apareció ´Falopa´ nadando por el medio del dique trayendo un palo en la boca. Al salir del agua, arrojó el palo a los pies de mi hijo para que se lo tire al agua nuevamente y sin dudarlo, se tiró al dique otra vez a traer el palito”, recordó.

Falopa y sus compañeros de “trabajo”

“Mi amigo Walter vio condiciones en ese can. Ahí es donde me dijo que lo adopte si no aparecía el dueño. Es por ello que fui hasta el auto y saqué una correa, se la puse, y caminamos por el dique para ver si alguien lo reclamaba”, recordó.

“Falopa” estaba lastimado en la cabeza y en las patitas, aparentemente había resultado herido en peleas con otros animales. Como nadie lo reclamó, Aramayo lo llevó a su casa, lo curó y le dio de comer.

Una vez recuperado fue llevado a la base porque notaron que podría servir para el trabajo policial. Posteriormente, lo entrenaron para la búsqueda de personas.

Así pasaron cuatro años y el 18 de abril se jubilará tras su ceremonia de despedida. Ese mismo día la División Canes cumple 22 años e invitaron a los jujeños a participar del acto de retiro junto a sus mascotas.