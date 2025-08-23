23 de agosto de 2025 - 21:09

Se espera un domingo agradable antes de una semana "primaveral" en Mendoza: a cuánto llegará la máxima

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada poco nubosa en la cordillera. Paso Cristo Redentor habilitado.

El pronóstico para este domingo en Mendoza.&nbsp;

El pronóstico para este domingo en Mendoza. 

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este domingo 24 de agosto, está pronosticada una jornada con buen tiempo, ascenso de la temperatura y heladas parciales en Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Leé además

Leandro Hidalgo, escritor y sociólogo mendocino.

Leandro Hidalgo y la microficción mendocina

Por Marta E. Castellino
Impresionante: un video inédito revela la mayor migración de guanacos del planeta, en Mendoza

Impresionante: un video inédito revela la mayor migración de guanacos del planeta, en Mendoza

Por Redacción Sociedad

Luego de un sábado agradable durante la tarde, para este domingo se espera una jornada similar. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 19°C y la mínima será de 3°C.

Por otro lado, el Paso Cristo Redentor volverá a estar habilitado este domingo luego de varios días de nevadas en la zona de cordillera. El horario será de 9 a 21 en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza

A partir del lunes empezará una semana primaveral en Mendoza. El lunes está pronosticada una jornada con buen tiempo y ascenso de la temperatura. La máxima será de 22°C y la mínima de 5°C.

En tanto el martes está prevista una jornada con cielo algo nublado y ascenso de la temperatura y algo nuboso en la zona de alta montaña. La máxima alcanzará los 23°C y la mínima será de 7°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El frío mañana dará una tregua y el sol intentará calentar a los mendocinos

Pronóstico: así estará el tiempo este fin de semana en Mendoza

Por Redacción Sociedad
En los tres laboratorios de la Dirección de Fiscalización y Control verifican la seguridad de toda la producción. | Foto: Ramiro Gómez / Los Andes

Seguridad: así se controlan los alimentos industrializados que salen al mercado en Mendoza

Por Verónica De Vita
Un trabajo nacional indagó sobre qué hacen los chicos argentinos, y los mendocinos, con su tiempo libre

Encuesta: qué hacen los chicos con su tiempo libre en Mendoza

Por Verónica De Vita
Merceditas a los 9 años.

La mendocinita que "hizo dichosa  la vejez" de José de San Martín

Por Serafín García Sáez