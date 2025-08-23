Se espera un domingo agradable antes de una semana "primaveral" en Mendoza: a cuánto llegará la máxima

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada poco nubosa en la cordillera. Paso Cristo Redentor habilitado.

Para este domingo 24 de agosto, está pronosticada una jornada con buen tiempo, ascenso de la temperatura y heladas parciales en Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un sábado agradable durante la tarde, para este domingo se espera una jornada similar. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 19°C y la mínima será de 3°C.

Por otro lado, el Paso Cristo Redentor volverá a estar habilitado este domingo luego de varios días de nevadas en la zona de cordillera. El horario será de 9 a 21 en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza A partir del lunes empezará una semana primaveral en Mendoza. El lunes está pronosticada una jornada con buen tiempo y ascenso de la temperatura. La máxima será de 22°C y la mínima de 5°C.