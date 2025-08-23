Pronóstico: así estará el tiempo este fin de semana en Mendoza

23 de agosto de 2025 - 08:51

Mendoza se prepara para un sábado muy frío con heladas. El domingo la temperatura sube con fuerza.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La jornada del sábado 23 de agosto se presenta con tiempo frío y poca nubosidad. Durante la mañana se esperan heladas parciales o casi generales en el sur y el Valle de Uco, mientras que en el norte y el este la probabilidad de heladas es menor. En la tarde, los vientos soplarán del sector norte, con una brisa muy leve.

La máxima promedio en el llano será de 12°C, con una mínima de -2°C en el sur y Valle de Uco y 1°C en el norte y este.

La situación en alta montaña

En alta montaña, el clima será muy frío con poca nubosidad. La temperatura máxima será de -14°C y la mínima descenderá hasta los -28°C. Sin embargo, a partir de las 10:00 hs se espera un despeje paulatino que dejará el cielo totalmente despejado durante el resto de la jornada.

Pronóstico extendido en Mendoza

El domingo 24 de agosto continuará el tiempo bueno. El día amanecerá con cielo seminublado en la zona sur y el resto de la provincia despejado, pero la nubosidad se irá disipando para dejar un cielo totalmente limpio. Las temperaturas subirán notablemente.

La máxima en el llano alcanzará los 18°C, aunque se esperan heladas generales. La mínima será de -3°C en Malargüe y el Valle de Uco, 0°C en el resto de la zona sur y 1°C en el norte y el este.

El comienzo de la semana se mantendrá con tiempo bueno y un ascenso de la temperatura. El lunes, se espera cielo despejado en general y una temperatura máxima que alcanzará los 21°C.

